Damiano David, la foto shock che segna il tracollo: mai visto così

Damiano David lascia senza parole pubblicando una serie di foto in cui i fan dei Maneskin fanno fatica a riconoscerlo.

Damiano David, anima da vera rockstar, continua a stupire i fan dei Maneskin pubblicando foto in cui si mostra in versioni particolari al punto che, chi segue la band romana dall’inizio, fa quasi fatica a riconoscerlo. Portatore, insieme a Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi della libertà che sfoggia sia quando è sul palco dove si sente totalmente libero di fare tutto ciò che gli passa per la testa sia quando pubblica foto in cui si mostra senza veli coprendo strategicamente le parti intime, Damiano ha scatenato reazioni contrastanti pubblicando una foto innocua ma che ha scatenato critiche da parte degli haters.

Come tutti i personaggi in vista, anche Damiano, dal successo, sta raccogliendo sia la parte positiva che quella negativa rappresentata da critiche, a volte anche feroci. In una delle ultime foto condivise, così, scattata nel backstage di un concerto, Damiano si mostra in una versione totalmente inedita.

Damiano David, la foto che preoccupa i fan: i segni sono evidenti

Dopo la vittoria all’Eurovision Songo Contesti 2021 con la canzone “Zitti e buoni”, i Maneskin hanno conquistato il successo mondiale. Contemporaneamente, però, sono stati travolti da una fitta agenda di impegni che, negli ultimi due anni, ha portato Damiano, Victoria, Ethan e Thomas a viaggiare per il mondo trascorrendo in Italia pochissimi giorni. Aerei, interviste, furi orari, servizi fotografici, incontri con i fan, concerti e giornate trascorse tra prove e sala di registrazione, si fanno sentire anche se hai poco più di vent’anni.

E in una delle ultime foto pubblicate da Damiano, i segni della stanchezza sono davvero evidenti come sottolineano i fan dopo aver visto la foto qui in basso in cui Damiano è nel baskstage dove cerca di ricaricare le energie tra sushi, sigaretta e una birra.

Viso stanco per Damiano che, secondo alcuni fan, sarebbe anche dimagrito. Sicuramente la stanchezza si fa sentire anche su di lui, ma con il tour finito, in attesa dei concerti che terranno allo stadio Olimpico di Roma e a San Siro il prossimo luglio, Damiano, così come Ethan, Victoria e Thomas potranno sicuramente riposarsi e concedersi anche qualche giorno di vacanza super rilassante per poi tornare a fare musica.