Che amico sei? Dipende dal tuo segno zodiacale: ecco chi è il vero amico per eccellenza, tienilo stretto!

Se hai un amico nato sotto uno di questi segni zodiacali, non lasciartelo sfuggire, hai davvero trovato un tesoro. Ti sarà fedele per sempre, non c’è alcun dubbio.

L’amicizia è un valore importante, è quello che ci fa soffrire di più quando viene meno, forse anche più dell’amore. Il tradimento di un amico è inaspettato, a differenza di quello del proprio partner, fa male e lascia ferite che restano per tutta la vita. Il detto “chi trova un amico, trova un tesoro” dice sicuramente la verità perché la fedeltà di un amico può arrivare a livelli altissimi, ma è necessario che l’affetto sia sincero e disinteressato, altrimenti saranno guai. Il rapporto di amicizia è prezioso, ad un’amica riveli tutti i tuoi segreti o i tuoi sogni, ma sei ricambiata nello stesso modo. Come avrai già capito, l’argomento del giorno è proprio l’amicizia, ma ne vogliamo parlare guardando tutto da un punto di vista diverso.

Come facciamo a capire se abbiamo un’amicizia che durerà nel tempo e che sarà sempre sincera? Anche in questo caso, possiamo chiedere una mano alle nostre amiche stelle. Il segno zodiacale di appartenenza, infatti, può avere delle ripercussioni anche sul carattere di un individuo, rendendolo più o meno affidabile o fedele. Ecco perché oggi ti sveleremo qual è la classifica dei migliori amici secondo lo zodiaco, soffermandoci soltanto sulle prime tre posizioni. Se pensi che il tuo segno zodiacale meriti di salire sul podio, scorri il testo verso il basso, potresti ricevere una bella e inaspettata sorpresa.

Il miglior amico secondo lo zodiaco: ecco chi vince la classifica di oggi

Sei pronta a scoprire quali sono i segni che taglieranno per primi il traguardo in questa splendida competizione? Te li riveleremo tra poco, ma prima vogliamo parlarti di un piccolo dettaglio: questa classifica, esattamente come tutte le altre, compresa quella sui segni zodiacali più teatrali, è stata stilata prendendo in considerazione le caratteristiche più importanti dei vari segni. Questo vuol dire che potresti essere presente nella classifica di oggi e assente in quella di domani. Non devi restarci male, ricorda che le stelle possono riservarti delle sorprese in ogni momento, quando meno te lo aspetti.

Ariete: al terzo posto in classifica troviamo il segno dell’Ariete. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha una grande vitalità, è sempre attivo e non si ferma mai un momento. L’Ariete è un amico fedele perché coinvolge le sue amicizie nelle sue azioni quotidiane, anche quelle più importanti, senza doppi fini. La sincerità dell’Ariete si vede soprattutto quando si affeziona a qualcuno, la sua fedeltà è davvero notevole e tocca livelli altissimi. Per una persona nata sotto questo segno, un amico è colui che accetterà di affrontare sfide impossibili, senza paura. L’Ariete farà la stessa cosa per te, ti puoi fidare.

Leone: al secondo posto in classifica abbiamo il segno del Leone. Come abbiamo già visto in passato, i nati sotto questo segno dello zodiaco hanno un carattere molto forte e competitivo, ma mettono gli artigli da parte quando incontrano un amico vero. In presenza di un’amicizia sincera, il Leone smette di sentirsi in competizione e si comporta in maniera sincera e leale. L’importante è che questo equilibrio non venga mai interrotto, altrimenti torneremo a vedere il solito Leone, pieno di rabbia e in grado di mettersi tutti contro, perfino i suoi migliori amici.

Sagittario: il gradino più alto del podio è occupato dal segno del Sagittario, ecco il vincitore di oggi. Gli appartenenti a questo segno dello zodiaco sono imprevedibili, ma diventano praticamente perfetti quando vivono un’amicizia sincera. Il Sagittario litiga facilmente con gli altri ed è molto polemico, ma con un amico cambia radicalmente il suo modo di interfacciarsi. In presenza di un’amicizia vera, il Sagittario sa perdonare, ha un comportamento pacato e mette da parte il suo ego per occuparsi dell’altra persona. L’amicizia che può dare un Sagittario è preziosa e non bisogna farsela sfuggire.