Quanto guadagna Signorini conducendo il Grande Fratello? Cifre folli

Quanto guadagna Alfonso Signorini con la conduzione del Grande Fratello? Cifre folli per il conduttore che tornerà in onda a settembre.

Il Grande Fratello, sia nella versione vip che nip, scatena polemiche, dibattiti e discussioni sia in tv che sui social, ma è indubbiamente uno dei reality in assoluto più amati dal pubblico. In onda da più di vent’anni, nelle ultime stagioni televisive, ha monopolizzato il palinsesto di canale 5 con la versione vip che, nelle ultime edizioni ha tenuto i concorrenti in casa per più di sei mesi.

A raccontare tutte le dinamiche della vita della casa è Alfonso Signorini che ha ereditato la conduzione del reality dopo la scelta di Ilary Blasi di abbandonare per dedicarsi ad un altro reality attualmente in onda ovvero l’Isola dei Famosi, indubbiamente meno impegnativo del Grande Fratello Vip non andando in onda per sei mesi. L’impegno che richiede il Grande Fratello è sicuramente maggiore sia perché dura più di sei mesi sia perché vengono trasmesse due puntate settimanali, ma quanto guadagna Alfonso Signorini per portare avanti una macchina del genere?

Il cachet di Alfonso Signorini per la conduzione del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini ha condotto solo le versioni vip del Grande Fratello. A settembre, però, il direttore di Chi tornerà in onda su canale 5 con una versione che potrebbe essere mista e che porterà alla convivenza di personaggi del mondo dello spettacolo e dei social e personaggi che sono alla prima esperienza televisiva. La conferma è arrivata direttamente dal profilo Instagram del reality che ha annunciato l’inizio dei provini, ma la domanda resta la stessa: quanto guadagna Signorini con la conduzione del reality?

Secondo indiscrezioni, non confermate, raccolte dal portale “Ildunque.it”, pare che Signorini guadagni tra i 40 e i 50mila euro a puntata. Il portale, tuttavia, aggiunge che si tratterebbe di calcoli approssimativi. Nessuna conferma, tuttavia, su tali cifre da parte di Signorini la cui carriera è davvero ricca. Oltre a condurre il reality, infatti, Signorini continua a dirigere il magazine Chi e ad occuparsi di opera lirica che rappresenta una sua grande passione.

Con il Grande Fratello, però, Signorini si diverte amando le varie dinamiche che si vengono a creare, compresi gli amori che nascono nella casa come quello di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che procede a gonfie vele.