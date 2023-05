I segni zodiacali più teatrali, amano fare sempre scena e hanno la lacrima facile

Questi segni zodiacali amano la teatralità. Sembra sempre che stia succedendo qualcosa di eclatante, ma raramente è così. E a volte sono anche finti.

Se cercassimo la definizione del termine “teatrale” in un dizionario, la risposta che otterremmo sarebbe questa: “atteggiamento di persona artificiosa ed enfatica”. Una persona teatrale è spesso finta, anche se non sempre sta mentendo. Questo genere di atteggiamento tende ad enfatizzare un sentimento, portandolo all’estremo, ma non è detto che la sensazione provata sia falsa. Altre volte, invece, assistiamo a scene di teatralità proprio per nascondere una verità scomoda. Ne abbiamo di tutti i tipi, ma questo è un argomento piuttosto interessante e merita un approfondimento.

Una persona teatrale ha la lacrima facile, soprattutto se si commuove. Capita quando un episodio stimola alcuni ricordi del passato o tocca un nervo rimasto scoperto fino ad oggi. Ma come facciamo a capire se una persona è teatrale oppure no? Forse non lo sai, ma il segno zodiacale di appartenenza può spiegare diverse cose sul comportamento di un individuo. In base alla data di nascita, infatti, possiamo comprendere meglio il perché di alcune reazioni. Oggi ti parleremo della classifica dei segni zodiacali più teatrali, soffermandoci soltanto sulle prime tre posizioni. Se pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio, scorri il testo verso il basso e potrai ottenere la tua conferma.

I segni zodiacali più teatrali: ecco la classifica

Prima di conoscere nel dettaglio la classifica dei segni zodiacali più teatrali, c’è un piccolo particolare che devi conoscere: tutte le classifiche che trovi nel nostro sito vengono ricavate sfruttando le caratteristiche principali dei vari segni dello zodiaco. Per questo motivo, potresti essere presente in una classifica (ad esempio, quella dei segni più dominanti in amore) e assente in un’altra. Devi prendere tutto alla leggera e non restarci male se oggi dovessi vedere il tuo segno tra i primi tre posti in graduatoria. Ricorda che le stelle possono sempre riservare delle sorprese, proprio quando hai perso le speranze.

Ariete: al terzo posto in classifica troviamo il segno dell’Ariete. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ama stare al centro dell’attenzione e fa di tutto affinché tutti lo guardino. Essere teatrale è normale per una persona con questo carattere, fare drammi rende più interessanti, soprattutto agli occhi di chi ha provato le stesse sofferenze nella vita. L’Ariete è facilmente in grado di creare la giusta tensione nei suoi interlocutori e di risultare interessanti, anche se non stanno parlando di un argomento particolarmente popolare. I nati sotto questo segno non sanno dosare le proprie emozioni, anche per questo risultano spesso teatrali, ma sicuramente non mentiranno mai sui propri sentimenti. Anche se esagerati, i nati sotto il segno dell’Ariete saranno sempre sinceri.

Sagittario: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Sagittario. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco diventa aggressivo quando le cose iniziano a mettersi male, quindi deve trovare subito una soluzione. Per un Sagittario, l’idea migliore è quella di essere teatrale e, magari, aggredire chi sta dall’altra parte. Soltanto in questo modo riuscirà ad ottenere tutto ciò che vuole e a trovare una via di fuga. A mali estremi, estremi rimedi, questo è il motto del Sagittario e non fa niente se, a volte, la teatralità risulta davvero troppo esagerata, l’importante è arrivare al traguardo per primi. Il Sagittario è un segno riconoscente, ecco perché sa ricambiare il favore nei confronti di chi risulterà tollerante con lui.

Leone: il primo posto in classifica va al segno del Leone, ecco chi sale sul gradino del podio oggi. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco tende ad essere dominante e aggressivo, soprattutto quando vuole ottenere qualcosa. Il Leone non ha problemi ad essere teatrale e lo fa mentendo. Farebbe qualsiasi cosa pur di raggiungere un obiettivo importante, quindi la teatralità è soltanto un mezzo per agguantare un nuovo primato. Inoltre, il Leone ama stare al centro dell’attenzione e non sopporta chi gli ruba la scena, ecco perché diventa teatrale quando si accorge che, nella stessa stanza, potrebbe esserci qualcuno con degli argomenti più interessanti. Questo segno ha il dramma nelle vene e la lacrima facile, ma spesso mente.