Lorella Cuccarini non ce la fa più: svela il segreto dopo 57 anni

Dopo 57 anni, Lorella Cuccarini ha deciso di rompere il silenzio e raccontare tutto: la showgirl svela il suo segreto e lascia tutti senza parole.

A 57 anni, Lorella Cuccarini ha deciso di raccontare il proprio segreto. Protagonista indiscussa da anni del mondo dello spettacolo prima come ballerina e poi come cantante, conduttrice e showgirl, la Cuccarini resta una delle artiste più amate dal pubblico per la sua semplicità ed umiltà. Considerata da sempre schietta e sincera, in realtà, la Cuccarini, per anni, ha scelto di non raccontare un segreto che la accompagna da anni.

Nulla di compromettente, ma un segreto che fa parte della sua persona e che le permette, a 57 anni, di essere assolutamente bellissima e in splendida forma come se avesse ancora vent’anni. Di fronte alle tante domande che riceve ogni giorno dai fan, la Cuccarini ha così deciso di svelare il suo segreto e renderlo accessibile a tutti.

Il segreto di Lorella Cuccarini è finalmente stato svelato: le sue parole

Il segreto di Lorella Cuccarini non riguarda la sua vita privata o professionale. Il segreto che la showgirl non ha mai svelato riguarda la sua forma fisica. Come riesce ad essere sempre in splendida forma? A 57 anni, la Cuccarini è una vera icona. Bellissima, con un fisico mozzafiato e uno stile tutto suo che le donne amano copiare, l’insegnante di canto di Amici è sempre elegante, raffinata ed impeccabile. Qualunque cosa indossi esalta sempre la sua fisicità. Di fronte alla tanta curiosità, così, Lorella ha deciso di svelare come riesce a mantenersi in forma.

Il merito è sicuramente di madre natura che le ha dato un’ottima base da cui partire, ma anche della sua costanza. La Cuccarini, infatti, ha cominciato a studiare danza quando era ancora una bambina e, anni e anni di prove e lezioni di danza classica, le hanno permesso di modellare un corpo assolutamente perfetto.

Anche Lorella, però, ha i suoi segreti a tavola, ma anche in palestra. Contrariamente a quello che si pensi, infatti, la Cuccarini non mangia tutto ciò che desidera, ma segue un’alimentazione sana e corretta concedendosi cinque pasti giornalieri ovvero colazione, pranzo, cena e due spuntini.

Il consiglio di Lorella Cuccarini e di mangiare cinque volte al giorno; variare l’alimentazione senza privarsi di nulla, compresi i carboidrati. In quest’ultimo caso, la Cuccarini predilige riso o pasta integrale. Gli spunti, invece, sono a base di frutta fresca, secca o di barrette proteiche.

Fondamentale, comunque, è la costanza sia a tavola, ma anche in palestra. La Cuccarini si allena tutti i giorni per un’ora con il metodo Calisthenics che permette di unire l’allenamento aerobico e anaerobico permettendo così non solo di bruciare grassi e calorie ma anche di tonificare i muscoli.

«Altro consiglio – ha aggiunto Lorella Cuccarini in un’intervista rilasciata a Vanity Fair – è quello di camminare. Se non si ha tempo per andare in palestra, basta una mezz’ora al giorno, ad una bella andatura: è un toccasana».