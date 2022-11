Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini non sono mai andate d’accordo? A raccontare la verità dietro questa voce è stata la diretta interessata Lorella Cuccarini, che ha posto fine una volta per tutte a queste congetture.

Le voci sul presunto rancore privato dalla Cuccarini nei confronti della Carrà hanno cominciato a circolare quando la celebre showgirl e ballerina è stata rifiutata come membro della giuria a Forte forte forte, il programma Rai condotto proprio dalla Carrà. Secondo alcuni il rifiuto avrebbe fatto andare su tutte le furie la Cuccarini, da sempre molto consapevole del proprio valore artistico.

Lorella Cuccarini, la verità su Raffaella Carrà

Eppure, nonostante il dispiacere per essere stata scartata, la Cuccarini ha negato di aver mai provato rancore verso la Carrà, che ha invece sempre stimato. Lorella non ha infatti nascosto di aver sempre privato una profonda ammirazione verso la regina assoluta dell’intrattenimento in televisione e di aver sempre cercato di imparare da lei.

“Ma sai, è chiaro poi che quando succedono queste cose, con il passare del tempo si ricama anche molto rispetto a quello che poi che si è detto”, ha dichiarato la Cuccarini in una intervista. “Per me rimane intatta la grande stima e affetto e amore che io ho avuto per lei. Così come per un’altra icona per me, che è Carla Fracci. Erano un po’ i miei due miti di quando ero piccola. Così diversi, ma tanto simili per capacità, tenacia, carisma e volontà ferrea e umiltà. Per me ciò che conta è quello che hanno rappresentato per me, poi tutto quello che è il vociare è un rumore di fondo. Un po’ come nella canzone di Jovanotti. ‘La gente mormora, falla tacere praticando l’allegria’. Ecco voglio ricordarmi di loro per quello che hanno rappresentato per me”.

Nonostante queste parole amorevoli, molti fan non hanno però dimenticato il post ben poco gentile dedicato dalla Cuccarini (diversissima rispetto agli esordi) a Raffaella nel lontano 2014. Nel post si legge: “Non ci siamo incontrate per 30 raffaella. spero di non incontrarti per gli altri 30. Umanamente sei stata una amara delusione”. Parole che lasciano poco spazio a interpretazioni.

La Cuccarini (che ha vissuto un grande dramma nella sua vita) aveva poi ammesso un’altra cosa. Il fatto che dalla Carrà aveva ricevuto più di una conferma riguardo la sua partecipazione a Forte forte forte ma poi alla fine non era stata chiamata a prendervi parte. “Nelle scorse settimane, sono stata ripetutamente citata e confermata come giudice, su molte testate cartacee e online”, aveva detto la showgirl e ballerina. “Per serietà, non ho mai rilasciato dichiarazioni in merito perché ritenevo opportuno fosse Raffaella la prima a dare la comunicazione ufficiale. Che non è arrivata. Anzi“. Insomma, il dissidio c’è stato, ma poi sembra che le due siano tornate in ottimi rapporti. Almeno stando a quanto affermato dalla Cuccarini…