Lorella Cuccarini, il dramma superato della malattia

In alcune interviste Lorella Cuccarini ha svelato un aspetto drammatico della sua vita privata, parlando della malattia superata.

Uno dei volti più belli e solari della tv italiana, Lorella Cuccarini è amatissima oggi come ieri. Anche il pubblico dei giovanissimi ora la segue con passione, considerando che ad Amici 21 riveste nuovamente il ruolo di coach. Quest’anno la Cuccarini lavora in coppia con il ballerino e coreografo Raimondo Todaro, perciò durante il serale la loro squadra è stata rinominata “I CuccaTodo“.

Una risata contagiosa che conquista tutti, Lorella è una vera icona dello spettacolo. Nel talent show di Maria De Filippi ha spesso l’occasione di rimettersi in gioco in prima persona con il ballo e il canto. Proprio in una delle puntate, ad esempio, insieme a Raimondo ha interpretato una coreografia tratta da “Grease“, musical di cui è stata protagonista da giovanissima.

E come dimenticare i tempi de “La notte vola” oppure di quando Lorella faceva divertire con “Paperissima” in compagnia di Marco Columbro? Una donna sempre energica e bellissima, che non ha perso mai il suo sorriso, neanche quando la vita l’ha messa di fronte a delle sfide abbastanza complesse. Nel suo trascorso c’è infatti un dramma che la conduttrice ha raccontato in alcune recenti interviste in tv.

Il cancro alla tiroide, la malattia che oggi Lorella Cuccarini racconta col sorriso

Non tutto rose e fiori nella vita di Lorella Cuccarini. Ospite di Fabio Fazio, la coach di Amici ha raccontato tempo fa un periodo drammatico della sua vita. Nel 2002 infatti, la Cuccarini ha scoperto tramite dei classici esami di routine, di essere affetta da un tumore alla tiroide.

Questa triste scoperta ha costretto poi la conduttrice a sottoporsi d’urgenza ad un intervento, con il quale è stato possibile rimuovere il tumore e la tiroide stessa. Qualche tempo fa Lorella aveva raccontato di essere riuscita ad uscire da questo periodo complicato e ad oggi dice: “Lo racconto col sorriso sulle labbra“. Adesso la Cuccarini è tornata splendida più che mai e tutt’ora rimane di una bellezza che non porta i segni dell’età. Vi siete mai chiesti se abbia ricorso alla chirurgia estetica?

Anche a causa della malattia superata, Lorella ha improntato la sua vita su uno stile sano, facendo molta attenzione ad alimentazione e allenamento fisico. Ma uno dei suoi segreti è sicuramente l’ottimismo e la solarità che la contraddistinguono e che continuano a renderla una dei personaggi più amati della nostra tv.