Ricordate Isabella Ricci? Dopo Uomini e Donne, arriva gli indizi che fanno tremare i fan

Ricordate Isabella Ricci, ex dama del trono over che ha lasciato Uomini e Donne con Fabio Mantovani? A distanza di mesi, arrivano indizi che preoccupano i fan.

Isabella Ricci è una delle dame del trono over di Uomini e Donne più amate dal pubblico, ma anche da Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno sempre ammirato la sua classe ed eleganza. Bellissima, raffinata e con uno stile impeccabile, Isabella ha conquistato tutti sin dal suo arrivo nel parterre del trono over. La sua avventura nel programma di Maria De Filippi non è durata molto perchè la conoscenza con Fabio Mantovani ha stravolto la sua vita.

Sono bastati pochi mesi alla coppia per capire di voler vivere la storia lontano dalle luci dei riflettori. Dopo aver lasciato Uomini e Donne, Isabella e Fabio hanno vissuto l’amore con intensità fino al matrimonio che è stato celebrato lo scorso anno. Sui social, Isabella ha condiviso molto della sua vita con Fabio mostrando anche la casa in cui vivono a Dubai.

Dopo le nozze, infatti, la coppia ha scelto di vivere tra l’Italia e Dubai e i fan hanno sempre apprezzato molto le sue foto. Da diverso tempo, però, Isabella è praticamente assente dai social e la cosa non è sfuggita ai fan.

Isabella Ricci sparita dai social? Gli indizi notati dai fan

Sia durante il fidanzamento che dopo il matrimonio, Isabella Ricci è sempre stata molto social condividendo con i fan i momenti trascorsi con il marito Fabio Mantovani. Da qualche mese, però, i fan non hanno più notizie dell’ex dama di Uomini e Donne. Nessuna storia e nessun post da parte della dama che ha pubblicato l’ultima foto su Instagram lo scorso 17 gennaio. Quasi quattro mesi di silenzio social che stanno facendo preoccupare i fan che si chiedono il motivo di tale silenzio.

Come se non bastasse, pare che Isabella Ricci e Fabio Mantovani abbiano smesso di seguirsi sui social. Un piccolo indizio che, però, sta scatenando diverse ipotesi sui social. Il matrimonio di Isabella e Fabio, dunque, dopo un anno, è in crisi? E’ questa la domanda che si pone il popolo del web che spera, naturalmente, di sbagliarsi.

La storia d’amore tra gli ex Uomini e Donne ha fatto sognare tutti sin dal primo appuntamento. La magia tra i due sarà finita? Noi ci auguriamo di no!