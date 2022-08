Per un look fantastico come Lorella Cuccarini il segreto è un abito a fiori

Quando hai talento, talento vero, non importa quanto tempo passi o quali scelte si siano fatte nella vita. La gente riconoscerà sempre i tuoi meriti anche se torni nel mondo dello spettacolo dopo molti anni di “stop”. Lorella Cuccarini ci conquista oggi con un abito rosso a piccoli fiori, simbolo dell’estate.

Mese importante per Lorella Cuccarini che ha da pochi giorni ricordato i ben trentuno anni di matrimonio con Silvio Testi attraverso un romantico post sulla sua pagina Instagram e festeggiato proprio due giorni fa, mercoledì dieci agosto, il suo compleanno.

Oggi ci occupiamo dell’abito a fiorellini, soluzione efficace per le giornate al mare.

Fantasia leggera e colorata per essere sempre giovani come Lorella Cuccarini

Realizzato da Influence Petite, il vestito midi giallo multicolore a fiori con spalline sottili ricorda i disegni di quando eravamo bambine.



Da portare con una borsa da spiaggia maxi e con le mai dimenticate espadrillas, con la base di bianco saprà mettete in risalto anche un’abbronzatura solo accennata. È in vendita su Asos Design a 25,99 euro (scontato del 27%)

Per un contrasto più accentuato ecco il vestito con spacco anteriore sulla coscia sinistra e lunghezza di poco sotto al ginocchio di Hollister Co. a 27,99 euro (già scontato del 30%) su Asos. Nero, spalline sottili e fiori bianchi tipo margherite stilizzate come quelle della nostra star odierna, sta bene anche con una normalissima ciabattina bianca.

Sembra un omaggio alla Provence la proposta di H&M a soli 9,99 euro. Arriva al polpaccio, è in tessuto di cotone ed ha il corpetto a smock. Le spalline sono molto sottili oltre ad essere sia regolabili che staccabili (questo capo sta meglio senza). Per un “effetto teen” sì a sneakers basic nelle stesse tonalità.

Un’altra artista che ha saputo reinventarsi alla grande è Giorgia Surina di cui abbiamo parlato per via dell’abito plissettato ed impalpabile. Molte, troppe, sembrano essere in grado solo di spogliarsi e di fare a gara nel mostrare quel centimetro di pelle in più. La classe però, si sa, a lungo andare, colpisce maggiormente ed è a donne così che ci ispiriamo.

Silvia Zanchi