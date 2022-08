Anticipazioni Beautiful e Una Vita: matrimonio in crisi, è guerra

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Nei prossimi episodi i matrimoni fra Brooke e Ridge e fra Aurelio e Genoveva saranno a duro rischio. Ecco cosa succederà!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Anticipazioni Beautiful dagli Usa: Brooke e Deacon, il passo falso della Logan

Rivelazioni scottanti, verità nascoste e giochi di potere. Nelle prossime puntate italiane e americane di Beautiful succederà di tutto. Ecco le anticipazioni dell’estate 2022.

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in America sul canale CBS e che arriveranno in Italia l’anno prossimo rivelano grossi scoop all’orizzonte. Se da un lato va avanti il triangolo amoroso fra Brooke, Ridge e Taylor dall’altro lato possiamo osservare come ci sia una quarta persona all’interno, Deacon Sharpe.

Ebbene sì, nonostante la Logan per dimostrare l’amore a Ridge abbia deciso di eliminare Deacon dalla sua vita e di non farlo avvicinare neanche alla villa o al cottage in cui vive la figlia Hope alla fine ha dovuto cedere.

Nelle puntate americane attuali, Brooke e Ridge Forrester hanno superato da poco la crisi matrimoniale e sembrerebbero aver ritrovato la loro stabilità relazionale. Tuttavia secondo alcune indiscrezioni Ridge sarebbe volato a Montecarlo insieme a Taylor per andare a trovare la figlia Steffy ricoverata in una clinica di recupero dalla depressione.

In questa occasione i due hanno ritrovato una sorta di complicità. Nel frattempo in America, Brooke si ritroverà in una situazione alquanto pericolosa. In un momento di allegria che la Logan condividerà con Deacon e Hope, con quest’ultima che scatterà una foto dei genitori e la condividerà sui social.

Tuttavia Ridge non sarà affatto contento di vedere la moglie in compagnia dell’uomo che aveva promesso di non frequentare. Indispettito che Brooke sia in compagnia di Deacon nel suo ufficio alla Forrester Creations già la prima volta che lui è fuori città, Ridge si riavvicinerà a Taylor e da qui il bacio tra i due ex.

Una Vita, anticipazioni: Hortensia e il tradimento inaspettato

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Come anticipato precedentemente, nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) dopo aver tentato di abortire rivolgendosi e minacciando il medico Ignacio, alla fine la dark lady prenderà una decisione estrema per porre fine al suo tormento: prendere una grossa quantità di sonniferi e suicidarsi.

La motivazione è sicuramente quella di non voler più portare avanti la gravidanza, seppur suo marito Aurelio Quesada (Carlos de Austria) sia fortemente contrariato. E proprio questo gesto estremo compiuto dalla dark lady condurrà i coniugi verso una crisi matrimoniale senza fine, con Aurelio che arriverà addirittura a strangolare la donna e minacciarla.

Il Quesada dirà alla Salmeron che non deve attendere la fine dei nove mesi per mettere fine alle sue “sofferenze” e si avventerà su di lei con il chiaro tentativo di strangolarla.