Beautiful e Una Vita: guai e tradimenti inaspettati, Ridge ci ricade

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Tutto quello che succederà nel mese di Agosto sia in Italia che in America delle nostre soap preferite!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful dagli Usa: il triangolo Ridge, Brooke e Taylor continua a colpire!

Rivelazioni scottanti, verità nascoste e giochi di potere. Nelle prossime puntate italiane e americane di Beautiful succederà di tutto. Ecco le anticipazioni dell’estate 2022.

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in America sul canale CBS e che arriveranno in Italia l’anno prossimo rivelano grossi scoop all’orizzonte. Sembra proprio che il triangolo amoroso fra Ridge, Brooke e Taylor che va avanti da ormai 20 anni sia propenso a continuare.

Nelle puntate americane attuali, Brooke e Ridge Forrester hanno superato da poco la crisi matrimoniale e sembrerebbero aver ritrovato la loro stabilità relazionale. In questo riavvicinamento ha giocato un ruolo chiave, il fatto che Ridge abbia scoperto che dietro la ricaduta nell’alcool e il conseguente bacio fra Brooke e Deacon Sharpe ci fosse la solita Sheila Carter.

Adesso che tutto sembra andare per il meglio, in realtà la situazione subirà delle grosse modifiche e potrebbero complicarsi ulteriormente. Se avete letto le nostre anticipazioni saprete per certo che Ridge dopo il tradimento di Brooke si era riavvicinato pericolosamente a Taylor, anche se la “relazione” durata il tempo di qualche bacio si è spenta sul nascere.

Ma nelle prossime puntate americane sembrerebbe proprio che gli ex coniugi passeranno un paio di giorni a Montecarlo per andare a trovare la figlia Steffy, in clinica per depressione. L’atmosfera felice e l’aria di vacanza porterà i due ex coniugi a condividere nuovi momenti di vicinanza e a scambiarsi alcuni baci.

Una Vita, anticipazioni: Hortensia e il tradimento inaspettato

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita succederanno tantissime cose ai nostri protagonisti. Oggi vi aggiungeremo dettaglio sul tanto discusso rapporto di antipatia fra Hortensia Rubio (Amaia Lizzarralde) e Pascual Sacristan (Octavi Pujades).

La mamma di Azucena (Judith Fernandez) e il padre di Guillermo (Julio Pena) non sono mai andati d’accordo e probabilmente non lo faranno mai. Eppure, dovranno in qualche modo conviverci. Seppur Hortensia trovi Guillermo molto scortese e poco gentile, l’uomo ha difatti aiutato la sorella Rosina e il marito Liberto da un punto di vista economico. Infatti proprio Rosina ha ha accettato l’aiuto del Sacristan a patto che sua sorella non lo venisse mai a sapere.

Per aiutare la famiglia in grosse difficoltà economiche, Horthensia elabora una buona idea per sfruttare il terreno e seppur Liberto la solleciti a chiedere a Pascual un aiuto in quanto esperto di queste attività, la donna si rifiuta di accettare un suo coinvolgimento. A questo punto, nonostante il pare discordante della cognata, Liberto racconterà tutta l’idea di Horthensia a Pascual, tradendo di fatto la sua fiducia. Cosa succederà quando la mamma di Azucena scoprirà il misfatto?