Gli amici di Harry l’avevano capito subito: giudizi spietati su Meghan

Gli amici di Harry si fecero un’idea molto chiara di Meghan Markle fin dalla prima volta che la incontrarono e non la definirono bene!

Quello che bisogna assolutamente ammettere, quando si parla di Meghan Markle, è che l’ex attrice non lascia indifferenti. Al contrario, scatena sempre delle reazioni molto forti, positive o negative che siano.

In virtù della sua fama, infatti, nel mondo si sono creati due grandi “partiti”. I fan di Meghan la vedono come una persona molto buona, determinata e generosa, che nella vita ha superato molti ostacoli.

Il partito di chi non sopporta Meghan Markle è probabilmente più numeroso di quello dei fan scatenati della Duchessa. Chi non ha una buona opinione di lei pensa che Meghan sia opportunista, dispotica, cattiva e disposta a tutto pur di ottenere quello che vuole.

Dal momento che non molti hanno la fortuna di conoscere Meghan Markle di persona, è semplice pensare che molti si sbaglino sul suo conto. Farsi un’opinione precisa di una persona che conosciamo soltanto attraverso video e fotografie è molto difficile!

Alcune persone persone però hanno avuto a che fare con Meghan direttamente e senza intermediari. Queste persone, vicinissime al Principe Harry, hanno chiarito subito come la pensavano.

Quando gli amici di Harry lo misero in guardia dal carattere di Meghan

Come riportano i giornali di tutto il mondo, Harry e Meghan hanno cominciato a frequentarsi nel 2016. Dopo poco più di un anno i due hanno annunciato ufficialmente il loro fidanzamento (nel 2017) e infine si sono sposati nel maggio 2018.

Nel lasso di tempo in cui Meghan era già la fidanzata ufficiale di Harry ma non era ancora sua moglie, i futuri Duchi di Sussex hanno avuto modo di incontrare molte persone.

Come capita in qualsiasi coppia, infatti, Harry ha portato Meghan a feste ed eventi in cui Meghan ha avuto la possibilità di frequentare gli amici di una vita di Harry e coloro che conoscevano molto bene il Principe e la sua vita all’interno della Famiglia Reale.

In una di queste occasioni Meghan si fece conoscere per essere una “persona dai gusti un po’ difficili”, per dirla con educazione.

Sembra infatti che Harry e Meghan fossero intervenuti a un matrimonio e che, nel corso della festa, Meghan si sia lamentata di tutto.

Oltre ad aver criticato la scelta del luogo, la futura Duchessa ha anche mangiato pochissimo perché il cibo non era di suo gradimento.

Infine, Meghan passò molto tempo criticando gli ospiti che erano intervenuti alla festa.

Non si trattò assolutamente di un comportamento piacevole, soprattutto considerando che Harry e Meghan si trovavano in Giamaica al matrimonio di Tom Inskip, amico storico di Harry e legatissimo al figlio di Carlo e Diana.

A seguito di quelle spiacevoli considerazioni e del comportamento davvero sgradevole e poco amichevole di Meghan, Harry ricevette delle lamentele da parte dei suoi altri amici, che gli consigliarono di valutare molto bene quello che stava facendo con lei.

Come finì la storia? Tutti lo sanno: Harry decise di sposare Meghan e si allontanò bruscamente da tutti gli amici di un tempo, in particolare da coloro che avevano osato criticare la sua donna.

E il povero Tom Inskip? Pare che dopo aver ricevuto delle critiche così spiacevoli in quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita, non fu nemmeno invitato al matrimonio di Harry e Meghan!

Secondo coloro che vogliono vedere sempre l’ipotesi peggiore, Meghan si era comportata apposta così per far litigare Harry e Tom. In questo modo l’attrice sarebbe riuscita a isolare Harry dai suoi amici e dalla sua famiglia per portarlo completamente dalla sua parte.

Se si volesse dare ascolto a queste teorie piuttosto complottiste bisognerebbe ammettere che Meghan ha ottenuto un successo totale. Nonostante il fatto che sia stato difficile per lui, infatti, Harry ha effettivamente abbandonato la sua famiglia, il Paese di cui era Principe e tutti i suoi amici per emigrare negli Stati Uniti.

In realtà, secondo le voci che si rincorrono sul suo conto, Harry è ancora molto combattuto ed è preda di moltissimi dubbi in merito all’uscita del suo libro di memorie.

Nel suo libro, infatti, Harry ha intenzione di raccontare la sua storia dal proprio punto di vista, rivelando tutti quegli episodi che è sempre stato costretto a tenere segreti per proteggere la Famiglia Reale. Di certo sarebbe l’occasione perfetta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e pare che Meghan lo stia spingendo ferocemente verso questo obiettivo, ma Harry sembra terribilmente indeciso. L’idea di ferire ancora una volta la sua famiglia pare lo stia tormentando.