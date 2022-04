Look over 50: lo stile di Lorella Cuccarini casual chic che dovremo imitare!

Come realizzare un perfetto look casual chic per la vostra fisicità over 50? Copiando lo stile di Lorella Cuccarini! Ecco la guida di stile targata CheDonna che vi mostrerà come essere trendy ma chic indossando dei look ad hoc!

Lorella Cuccarini è decisamente la showgirl più famosa d’Italia. E quando utilizziamo la parola showgirl è quasi riduttivo, se pensiamo a tutta la sua carriera: ballerina, attrice, cantante, conduttrice televisiva, e adesso anche insegnante nella scuola più spiata d’Italia, quella di Amici di Maria de Filippi. Ciò che però non sappiamo è questo: Lorella Cuccarini ha uno stile tutto da copiare! Esatto, perché dai look indossati in televisione possiamo notare uno stile casual chic perfetto per gli outfit di tutti i giorni! Cosa aspettiamo? Vediamo insieme lo stile di Lorella Cuccarini e creiamo degli outfit, qui su CheDonna!

Lorella Cuccarini è in questo momento l’insegnante di canto nella scuola di Amici di Maria de Filippi, e dopo un intero anno scolastico possiamo dire che conosciamo alla perfezione il suo stile d’abbigliamento.

Possiamo definire il suo stile “casual chic”, ossia perfetto da indossare tutti i giorni perché casual ma con un tocco di classe ed eleganza, che non devono mai mancare, soprattutto in una fisicità over 50! Predilige i colori moda, come il verde pistacchio, l’azzurro polvere o il viola. I suoi look si compongono sempre di pantaloni taglio uomo a vita alta, giacca blazer o blusa oversize. E poi nei suoi outfit non può mai mancare la scarpa décolleté

E allora perché non copiare lo stile di Lorella Cuccarini per creare degli outfit casual chic che vadano bene per la nostra fisicità over 50? Non perdiamo tempo: iniziamo!

Il look over 50 di Lorella Cuccarini è quello da copiare: perfetto per l’ufficio o per l’aperitivo con le amiche!

Ciò che rende unico lo stile di Lorella Cuccarini è il suo tocco personale. È chiara dai look indossati la sua personalità: equilibrata e frizzante allo stesso tempo. Creativa ma allo stesso tempo concentrata sul proprio lavoro. E noi fashion lovers sappiamo bene che i look migliori sono proprio quelli che ci raccontano!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come ricreare lo stile di Lorella Cuccarini per un look over 50 perfetto:

giacca blazer e pantalone taglio uomo : per le occasioni più formali e serie, come il lavoro in ufficio, ma anche per una cerimonia non molto formale, il completo giacca e pantalone è l’outfit da avere sempre nell’armadio. Da scegliere però nei colori moda e da abbinare con una scarpa con il tacco!

: per le occasioni più formali e serie, come il lavoro in ufficio, ma anche per una cerimonia non molto formale, il completo giacca e pantalone è l’outfit da avere sempre nell’armadio. Da scegliere però nei colori moda e da abbinare con una scarpa con il tacco! blusa e pantalone a campana : altro look da copiare a Lorella Cuccarini è quello composto da blusa colorata e pantalone a vita alta in tinta! Perfetto per trascorrere la fine della giornata con le amiche!

: altro look da copiare a Lorella Cuccarini è quello composto da blusa colorata e pantalone a vita alta in tinta! Perfetto per trascorrere la fine della giornata con le amiche! jeans dritto e mocassini: ultimo, ma non per importanza, è il look composto da jeans taglio dritto e mocassino, da abbinare ad una maglia basica e un trench-coat. A proposito, ami i jeans skinny? Allora non potrai commettere questi errori di stile!

Anche per oggi termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista lo stile casual chic di Lorella Cuccarini!

Alla prossima guida di stile! Per rimanere aggiornate su tutte le novità in fatto di fashion, e non solo!