Belen Rodriguez: la strana dedica dopo lo sfogo in diretta

Belen Rodriguez si lascia andare ad uno sfogo in diretta lanciando frecciatine. Poi scrive una dedica sui social che incuriosisce i fan.

Belen Rodriguez non si è mai nascosta e il suo ritorno alla conduzione delle Iene è stato accompagnato da uno sfogo in diretta della showgirl argentina. Dopo essere stata costretta a saltare una puntata dello show di Italia 1 a causa del covid, perfettamente in forma e guarita, la Rodriguez è tornata al timone dello show e non si è risparmiato rispondendo ai vari gossip e lanciando frecciatine ai detrattori.

Al termine della puntata, poi, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una dedica che ha incuriosito i fan. Da sempre romantica e sognatrice, cosa si nasconde dietro la dedica speciale della showgirl argentina?

Belen Rodriguez e lo sfogo in diretta

Pur evitando di dare in pasto al gossip la propria vita privata, non c’è giorno in cui Belen non sia protagonista di una notizia. La sua assenza alla conduzione delle Iene ha così scatenato rumors. C’è chi ha pensato ad un malore per una presunta gravidanza e chi ha ipotizzato un malessere legato ad un’eventuale crisi con Stefano De Martino. Rumors che non sono assolutamente veritieri come ha spiegato in diretta la Rodriguez.

“Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. Ma, la settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere”, le parole di Belen.

La dedica speciale e la puntualizzazione di Stefano De Martino

Con una foto particolare pubblicata sul proprio profilo Instagram, Belen ha scritto una dedica speciale che, probabilmente, è per la sua piccola Luna che compirà due anni il prossimo luglio. “Luna piena Luna innamorata Luna in attesa Regala dal suo ventre altre Lune sorridenti per noi”, ha scritto la showgirl sempre più innamorata dei figli. Con Santiago e Luna, Belen è una mamma attenta e presente.

Da quando, poi, è tornata con Stefano De Martino sono tante le voci che la vorrebbero nuovamente in dolce attesa, ma dopo la smentita della stessa Belen è arrivata anche quella del conduttore napoletano.

“Ora come ora non avrei neanche il tempo di guardarlo”, ha detto De Martino a Nuovo Tv pensando ad un altro figlio. Innamorati, complici, ma per il momento, senza il progetto di allargare la famiglia.