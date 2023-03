Belen Rodriguez, la famiglia si allarga? L’indizio social non sfugge

Belen Rodriguez allarga ancora la famiglia? La showgirl argentina nuovamente mamma dopo Santiago e Luca Marì? L’indizio social.

Belen Rodriguez è pronta ad allargare nuovamente la famiglia e a diventare ancora mamma dopo Santiago e Luna Marì? Dopo essere stata per anni la regina del gossip, Belen, nell’ultimo periodo, è sempre più discreta e riservata. Pur pubblicando sui social foto e video della sua quotidianità mostrandosi in versione mamma dolce e amorevole con i suoi bambini, preferisce non parlare delle sue scelte sentimentali.

Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese che, dopo aver trascorso cinque mesi nella casa del Grande Fratello Vip 2022 è tornato dalla figlia Luna Marì, Belen ha deciso di riprovarci nuovamente con Stefano De Martino con cui, oggi, è tornata a vivere l’amore che, anni fa, li ha portati a costruire subito una famiglia. Quella famiglia che tra qualche mese potrebbe nuovamente allargarsi.

Belen Rodriguez incinta? Un movimento social scatena il web

Belen Rodriguez aspetta il terzo figlio? E’ questa la domanda più gettonata sul web e che sta scatenando l’entusiasmo dei fan della showgirl argentina. Belen non ha mai nascosto di amare i bambini e di sentirsi ancora più serena da quando è diventata mamma di Santiago e di Luna Marì. Innamorata dei suoi bambini a cui dona tutto il tempo libero che ha a disposizione, Belen ha scatenato la curiosità per un like.

A riportarlo è stata Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo instagram, ha pubblicato un post informando i propri followers del like lasciato da Belen alla domanda di una fan che le ha chiesto: “Belen aspetti il terzo bimbo?”.

Un semplice like che non conferma affatto l’eventuale terza gravidanza della showgirl argentina, ma tanto basta per scatenare rumors e commenti.

I rumors sulla presunta, terza gravidanza di Belen hanno rapidamente fatto il giro del web e arrivano dopo le voci su una nuova e presunta crisi di coppia con Stefano De Martino. I fan, di fronte ad un eventuale terzo figlio di Belen non nascondono l’entusiasmo immaginando anche la gioia di Stefano De Martino che, diventato papà da giovanissimo di Santiago che è ormai diventato un piccolo ometto, potrebbe nuovamente vivere la gioia della paternità. Le voci, dunque, diventeranno realtà o saranno presto smentite dalla stessa showgirl argentina? Ai posteri la sentenza.