Space Buns, il look da Sailor Moon che devi provare subito: è l’acconciatura che spopola sui social

Metti da parte la formalità e scegli l’acconciatura più social del momento: gli Space Buns fanno impazzire tutte, la nuova tendenza che ti fa ritornare ai tempi di Sailon Moon.

Sappiamo bene che i capelli sono una pura espressione di personalità. Questo significa anche poter giocare con look non troppo definitivi, ma semplicemente creati attraverso le acconciature. Al giorno d’oggi seguire i trend della bellezza significa anche attingere costantemente dal mondo dei social. Qual è la prima cosa che si fa quando si è alla ricerca di uno stile originale o dell’hairstyle sfoggiato dalla nostra star più amata? Naturalmente aprire Instagram, Youtube o TikTok e spulciare tra le varie proposte delle blogger.

In un tempo in cui tutto a volte è troppo pesante, le donne di qualunque età sentono sempre più il bisogno di riscoprire la gioia della gioventù. Quella leggerezza di quando l’unico pensiero era seguire i propri cartoni tv preferiti o scegliere i fermagli e gli accessori da sfoggiare con le amiche. Insomma, vogliamo tornare bambine.

Forse anche per questo gli Space Buns hanno preso tanto il sopravvento ultimamente, imponendosi come un vero e proprio trend internazionale. Parliamo di quell’acconciatura che presenta i caratteristici due chignon ai lati della testa, realizzati in modo simmetrico e dallo stile assolutamente cartoon. La loro origine risale alla Principessa Leila di Star Wars, che per prima indossò due enormi buns all’altezza delle orecchie. Proprio per questo, si pensa, oggi sono noti con un nome “spaziale“. Ma è stata solo la prima di molte altre.

Tutte innamorate degli Space Buns: anche le dive non ne fanno a meno

Molte li ricorderanno per la Principessa Leila, ma molte altre invece, penseranno ad un’eroina dei manga giapponesi: Sailor Moon. Il doppio chignon è stato usato dai personaggi più forti ed eccentrici del mondo della fantasia e continua oggi ad essere amatissimo dalle star. Sono tante le vip internazionali che adorano questa acconciatura, a partire dalla nostrana Chiara Ferragni, che l’ha sfoggiata in diverse occasioni pubbliche.

Ma non è l’unica, visto che si sono innamorate degli space buns anche dive tutte d’un pezzo e che hanno superato gli “anta”, del calibro di Jennifer Lopez. Tutte possono divertirsi tirando fuori la bimba che è nascosta dentro di sé (e che troppo spesso bisogna mettere da parte per le occasioni formali). Naturalmente questo look si sposa alla perfezione con le nuove generazioni. Lo dimostrano Milly Bobby Brown, che li arricchisce con dei sofisticati fiocchetti, o Miley Cyrus, che li trasforma in maxi-chignon di treccine.

Non mancano poi, Ariana Grande, che li abbina ad una chioma lunghissima e sciolta, interpretandoli così in un half-updo. Oppure Zendaya, che li rende più rock che mai con un look liscio e scolpito, abbinato ad un make-up forte e scuro. É il momento di lasciare libera la fantasia quindi, mettendo da parte per una volta la formalità e accogliendo il look baby che tanto ci piace. Lo dicono le star.