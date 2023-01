Se i tuoi occhi sono troppo vicini, devi portare i capelli così! Vedrai che figurone!

Scopri come portare i capelli in caso di occhi troppo vicini tra loro. Il giusto taglio può fare davvero la differenza.



Avere degli occhi troppo vicini tra loro può dare l’errata sensazione che questi siano piccoli. Ciò può rendere lo sguardo poco profondo e togliere fascino. E tutto per via di un viso che appare sproporzionato in larghezza. In genere occhi troppo vicini, portano infatti ad avere le tempie più ampie. E questo causa l’effetto ottico sopra descritto e davvero poco apprezzato da chi presenta questo problema.

Come fare, quindi? Per fortuna, con il giusto taglio di capelli si può risolvere facilmente la situazione. Tutto sta nel coprire il più possibile le tempie andando così a rimodulare la proporzione del viso che farà apparire gli occhi improvvisamente alla giusta distanza, più grandi e con uno sguardo così intenso da conquistare tutti.

Gli errori che non dovresti fare mai se hai occhi vicini tra loro

Prima di passare ai tagli giusti, è bene soffermarsi un attimo sugli errori che non dovresti mai fare e che, a prescindere da come porti i capelli, possono andare ad evidenziare i tuoi occhi vicini facendoli apparire anche più piccoli. Legare i capelli è out perché va a scoprire le tempie.

Se proprio non puoi farne a meno dovrai optare per una frangia con ciuffi laterali da tenere sempre ben in vista in modo da coprire i lati del viso anche mentre fai sport o sei occupata a legare i capelli frettolosamente in uno chignon.

Anche i tagli corti vanno rivisti e scalati in modo da fare da cornice al viso. Un taglio che ti scopra del tutto il viso può infatti rimpicciolire gli occhi creando un effetto ottico in grado di farli apparire ancora più vicini tra loro. Detto, ciò, passiamo a capire quali sono le possibilità tra le quali potrai spaziare per sentirti più bella che mai e con un taglio che sia nelle tue corde.

Come portare i capelli in caso di occhi troppo vicini

Se anche tu hai il problema degli occhi troppo vicini tra loro, da oggi potrai risolverlo con un semplice taglio di capelli o acconciando gli stessi nel modo giusto. Come già detto, il trucco sta nel coprire il più possibile la zona delle tempie e quindi i lati del viso. Così facendo, lo stesso apparirà più stretto dando agli occhi la giusta proporzione e facendoli apparire persino più grandi.

Un risultato che potrai ottenere semplicemente stirando i capelli e portandoli ben adesi ai lati del viso o, in alternativa optare per una frangia che scenda fino ai lati, coprendo per bene le tempie. Che tu scelga di portare i capelli lisci o mossi, dovrai quindi preoccuparti solo di coprire il viso nella parte alta e ai lati. Un effetto che puoi ottenere anche solo scalando il taglio nella parte alta e facendo in modo che i capelli ricadano liberamente sul viso.

A prescindere dall’opzione che sceglierai di seguire, il risultato sarà davvero unico ed in grado di farti sentire immediatamente più bella.