I look invernali che ti fanno sembrare subito più indipendente e decisa

Ascoltiamo solo noi stesse e nessun’altra, seguiamo l’umore ma teniamo sempre presente anche chi incontreremo, che tipo di riunione dovremo affrontare quel giorno e, naturalmente che tempo ci sia. Per sembrare più indipendenti e decise e trasmetterlo attraverso l’outfit dovremmo fare alcune scelte.

Chi si è trasferita in un mini appartamento in citta subito dopo il liceo sa di cosa si stia parlando, si cresce prima di altre coetanee, soprattutto se ci si mantiene completamente da sole e nel mentre si frequenta anche l’università con buoni risultati. Si impara che mostrarsi dolci ed indifese non solo non aiuta ma porta addirittura problemi e situazioni che è meglio evitare. Per questi motivi ed anche perché si evitano avances indesiderate sul posto di lavoro, è bene aver chiaro in testa che vestirsi da donne forti può far la differenza.

Cerchiamo di capire cosa significhi e su quali look puntare.

Trasmettiamo grinta e fermezza con gli outfit più decisi per questo periodo

Partiamo con il look da uomo che, nonostante gli alti e i bassi resta gettonato per le donne in carriera e per le ragazze in cerca di attenzione dalle amiche in serata. Capi sciancrati, cravatta lunga o corta, papillon, gilet e pantaloni dritti coordinati. Resta da scegliere il brand per il completo e la scarpa che dovrà essere assolutamente iper femminile per creare uno stacco netto con il resto, anche a livello di colore (il rosso sarebbe perfetto).

Anche in abito o, sembrerà strano, in tuta possiamo essere viste come donne alfa, sicure e convinte del nostro valore e del business in corso. Riguardo a quest’ultima, l’analisi è presto fatta in quanto chiunque esca in tuta (decente, non presa alle offerte del mercato solidale vent’anni fa) sa chi è e quanto non abbia bisogno alcuni di dimostrare chi sia. Non a caso svariate influencer puntano su questo outfit abbinandolo a capelli appena fatti, make-up naturale studiato e scarpe all’ultimo grido.

Gli anfibi sono un altro must-have indispensabile per la nostra mission odierna. La suola carrarmato ci fa sentire ben stabili a terra ed il fatto che sia rialzata fa guadagnare centimetri che sfrutteremo con nonchalance. Sia con una gonna corta in pelle che con una midi a fantasia, emaneremo sicurezza. Meglio se si aggiungerà un maglione dai colori accesi o, tutt’al più, un blazer oversize.

Ricordiamo però che la cosa che ci farà apparire decise, sicure e forti sarà solo una e cioè il fatto di esserlo davvero. Realizzate fino in fondo o anche solo al settanta per cento ma consapevoli che raggiungeremo tutti i nostri obiettivi, sarà solo questione di tempo!

Silvia Zanchi