Puntini bianchi sul viso? Questo rimedio naturale ti aiuterà a sconfiggerli

Scopri come eliminare i puntini bianchi sul viso grazie ad un rimedio naturale davvero semplice da realizzare. Il risultato sarà unico!

Nel corso della vita, può capitare di ritrovarsi con degli antiestetici punti bianchi sul viso. Questi, ben diversi dai classici brufoli, si chiamano comedoni chiusi e tendono a restare per lungo tempo.

Si tratta, infatti, di eccesso di sebo che ostruisce i pori portando alla formazione di questi puntini solidi e solitamente presenti in alcune zone del viso come quelle intorno agli occhi, nella zona delle labbra o della fronte. Per fortuna, ci sono dei rimedi naturali che possono aiutare a contrastarli nel tempo e ad evitare che si infiammino arrossandosi ed ingrossandosi.

Come sconfiggere i puntini bianchi con un rimedio naturale

Se anche tu ti trovi nella fastidiosa posizione di avere dei puntini bianchi sul viso, sai bene come si tratti di una situazione poco piacevole. Pur essendo innocui dal punto di vista della salute, questi puntini (meglio conosciuti come comedoni) tendono infatti ad aumentare nel tempo, risultando spesso difficili da debellare.

In genere, la miglior cosa da fare, oltre a quella di seguire regolarmente una buona skincare è quella di rivolgersi ad un dermatologo al fine di comprendere il perché della loro comparsa e di bruciare quelli più grossi e che danno particolarmente fastidio. Detto ciò, esistono dei rimedi naturali che possono rivelarsi utili quando questi puntini sono pochi e che, in linea generale, aiutano a contrastare la formazione di altri. Tra i più performanti, uno molto utile e semplice da realizzare è quello a base di zucchero, succo di limone e miele.

Scrub con zucchero, miele e limone: addio ai puntini bianchi

Per dire addio ai comedoni o anche solo per evitare che se ne formino di nuovi, un rimedio naturale e davvero semplice da realizzare è quello a base di zucchero, miele e succo di limone. Il trucco sta nel realizzare uno scrub che abbia più effetti sulla pelle.

Per realizzarlo basta mescolare insieme dello zucchero con del miele e del succo di limone fino ad ottenere un composto denso e che non coli. Fatto ciò, lo stesso andrà applicato sul viso e con una certa insistenza sulle zone ricchi di puntini bianchi. Una volta massaggiata la zona con movimenti circolari e intensi, basterà tenere il tutto per cinque minuti sulla pelle e risciacquarlo subito dopo con dell’acqua tiepida.

Il limone aiuterà a disinfettare la zona e a seccare la parte. Il miele, grazie al suo essere appiccicoso, attirerà a se le impurità che verranno eliminate con con l’acqua. Lo zucchero, invece, darà l’effetto scrub che aiuterà ad eliminare i comedoni più piccoli e ancora morbidi. Si tratta di un rimedio che fa bene alla pelle, la purifica e la rende più morbida. E, con il tempo, aiuta ad eliminare i fastidiosi puntini bianchi. A ciò si aggiungerà anche la tranquillità di non vederne comparire altri.

Ovviamente, questo rimedio non intende sostituirsi in alcun modo al dermatologo. Questi, quindi, andrà comunque sentito al fine di capire se ci sono problemi di tipo ormonale (e non solo) da prendere in considerazione sia per la salute che per il benessere e la bellezza della pelle.