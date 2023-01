Eyeliner secco? Non buttarlo via, con questo trucchetto tornerà come nuovo

Ti è mai capitato di ritrovarti con l’eyeliner secco? Bè, d’ora in poi basta seguire alcuni step per riportarlo in vita. Provare per credere!

Come potete immaginare è molto difficile usare un eyeliner secco e se andate di fretta e non ne avete un altro da applicare, allora i consigli che troverete in questo articoli si riveleranno molto utili.

Qualsiasi prodotto make up quando si secca può deludere in termini di applicazione e risultato finale. Alcuni prodotti però sono impossibili da utilizzare, soprattutto l’eyeliner. Ma nulla è perduto. Infatti ci sono alcuni trucchetti che lo riporteranno in vita? Proprio così. Scopriamoli insieme.

Come riportare in vita l’eyeliner secco

L’eyeliner può essersi seccato per una serie di motivi. Magari perché la qualità del prodotto non è delle migliori oppure non lo avete conservato così bene come pensavate. A prescindere dalle cause, uno dei prodotti make up più popolari può essere riutilizzato e noi vi sveleremo come fare. Se seguite questi piccoli consigli non solo riuscirete ad applicare nuovamente il vostro eyeliner ma gli prolungherete anche la vita!

Come prima cosa potete ricorrere all’acqua, ma attenzione deve essere esclusivamente calda. Non dovete fare altro che immergere l’eyeliner in una bacinella di acqua calda o al massimo passarlo sotto il rubinetto. In questo modo il prodotto si scalderà e tornerà nuovamente a funzionare.

Ci vorranno dai tre ai ai cinque minuti prima di vedere qualche risultato. Ricordatevi di asciugare l’eyeliner con un tovagliolo di carta e provarlo prima per eliminare l’acqua in eccesso. In alternativa, puoi ricorrere ad un asciugamano caldo, arrotolando il prodotto al suo interno.

In caso di un eyeliner liquido, potete provare a premere la punta contro la mano per alcuni secondi. Se comincia nuovamente a funzionare significa che aveva solo bisogno di una rinfrescatina. Se invece anche dopo avere premuto la punta non esce nulla, è giunto il momento di recarsi in negozio e acquistarne uno nuovo.

Un altro trucchetto pochi conoscono richiede l’utilizzo dell’asciugacapelli. Proprio così. Però è consigliato soprattutto per le matite diventate grumose o che non disegnano molto bene quando si cerca di applicare il prodotto. In questo caso appoggiate l’eyeliner su un asciugamano e accendete il phon lasciandolo al di sopra della matita per circa 5 o 10 minuti. Attenzione, ricordatevi di non avvicinarvi troppo. Mantenete una distanza di 15 centimetri dal prodotto.

Se avete un eyeliner in gel allora potete provare il trucco dell’olio di cocco. Basta aggiungere qualche goccia, ma ricordatevi di bucherella l’interno ella formula in modo tale che l’olio possa penetrare. A questo punto non dovete fare altro che richiudere l’eyeliner e lasciarlo riposare per almeno una notte.