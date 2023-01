La biancheria intima contenitiva è sempre più sexy! Ecco i completi da avere

La biancheria contenitiva non sostituisce la palestra né tantomeno una dieta equilibrata ma, è perfetta per camuffare il grasso in eccesso, per modellare un bel corpo non più così tonico e per donarci la sicurezza in noi stesse che a volte scarseggia. Scopriamo quale comprare, a patto che coniughi stile ed efficacia.

È stata la statunitense Sara Blakely ad inventare Spanx e, anche grazie alla buona parola messa in televisione dalla potente Oprah Winfrey, ha conquistato il pubblico dell’intero Paese prima e del mondo poi. Non si tratta di un’idea di ieri ma sappiamo che le aziende produttrici di lingerie che si rivolgono a questo specifico target di donne non sono mai state troppo attente al fatto che le loro creazioni andassero anche di moda.

Sì, è vero, chi compra un intimo contenitivo la fa per avere quell’obiettivo di contenere, appunto, ma un po’ di classe in più non guasterebbe. Molte firme se ne sono rese conto ed oggi ne proponiamo alcune.

Lingerie contenitiva: per ognuna c’è il modello perfetto per risplendere

Il corsetto dimagrante di Sevenday (11,94 euro) è perfetto per definire il torace e contenere i fianchi. Parte dalla mutandina è fatta di strati di tessuto proteico di seta che si sviluppano in altezza come in una spirale. Nessun timore nel mostrare questo capo in pubblico, sembra un body da danza e ne esistono due versioni, color carne e nero.

Il reggiseno con ferretto rimovibile color tortora 24 Ore Soft Absolut di Playtex è invisibile sotto i vestiti grazie all’assenza di cuciture ed ha un ottimo sostegno del seno. Elegante e liscio in microfibra è decorato con pizzo chiaro sulle coppe. Costa 30 euro anziché i 42,99 euro.

La guaina a vita alta in microfibra di Lovable (36,90 euro) è perfetta sotto un tailleur come sotto un tubino. Il dettaglio di trasparenze sui lati e la linea basic lo rendono un passe-partout senza farlo apparire come uno slip contenitivo. Altra idea dello stesso brand è il body beige con coppe imbottite e ferretto (85,90 euro) che sotto un blazer oversize farà faville.

Non manca all’appello Shein che con i suoi slip modellanti a vita alta a soli 6 euro può essere un buon punto di partenza per chi desidera provare questo tipo di biancheria, investendo il minimo.

Per chi ancora fosse indecisa c’è solo un modo per levarsi ogni dubbio, provare e confrontare con la lingerie che abbiamo già. Il rischio che si corre è quello di non poterne più fare a meno!

Silvia Zanchi