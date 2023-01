Dado vegetale casalingo, così me lo gioco ogni volta che serve

Tante verdure fresche e nessuna fatica perché sembrerà di preparare un minestrone: ecco la ricetta vincente del dado vegetale casalingo

In tantissime ricette c’è bisogno del dado vegetale, a cominciare dai risotti. E allora che si dfa, si compra? Sì, ma io posso anche prepararlo con le mie mani e giocarmelo quando c’è necessità. Una ricetta facile e anche molto pratica. Ma soprattutto nel basta poco per dare tantissimo sapore ai nostri piatti.

E allora, ecco come fare.

Dado vegetale casalingo, io lo congelo

Il miglior modo per conservare il dato vegetale casalingo? Io lo congelo e per praticità lo metto negli stampini che uso per fare i cubetti di ghiaccio. In alternativa se pensiamo di usarne tanto subito, in un barattolo con coperchio, tenuto in frigorifero.

Ingredienti:

2 cipolle rossae grandi

4 carote

3’0 g zucchine

4 pomodori pachino o datterini

200 g coste di sedano

70 ml vino bianco secco

5 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 spicchio di aglio

1 rametto di timo

2 foglie di alloro

200 g sale grosso

Preparazione:

Riempiamo un pentolino con un po’ di acqua, senza mettere sale. Quando arriva a bollore, incidiamo a croce i pomodorini e tuffiamoli velocemente nell’acqua, per spellarli molto più facilmente. Dopo aver tolto la pelle, eliminiamo anche i semini interni e tagliamoli a dadini di piccole dimensioni

Ricaviamo le foglie dal rametto di timo. Poi spuntiamo e laviamo le zucchine prima di tagliarle a dadini. Peliamo e laviamo bene le carote tagliandole a pezzetti, puliamo anche le coste di sedano e tagliamole in pezzi. Quindi spelliamo le cipolle e tagliamo anche queste a pezzi.

Prendiamo un tegame abbastanza grande e versiamo tutte le verdure che danno al nostro dado vegetale. Aggiungiamo anche il vino bianco secco, lo spicchio di aglio spellato, il timo, le foglie di alloro, l’olio extravergine e il sale grosso, .

Completiamo con 200 ml di acqua e mettiamo sul fuoco. Accendiamo a fiamma moderata e mettiamo il coperchio, mescolando ogni tanto con un cucchiaio di legno. Lasciamo cuocere per 50 minuti e possiamo spegnere.

Togliamo dal fuoco il nostro dado vegetale casalingo e aspettiamo che sia intiepidito. Poi passiamo tutto con un minipimer oppure usando un frullatore. Assaggiamo e se ci sembra troppo salato non ci dobbiamo preoccupare: restando fermo, il sale si distribuirà bene.

Il dado vegetale casalingo è pronto. Possiamo cominciare ad utilizzarlo subito e il resto conservarlo per ogni occasione.