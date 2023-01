Michelle Hunziker, a 46 anni si sveglia così: mai visto niente di simile

Michelle Hunziker compie 46 anni e si sveglia come nessuno l’aveva mai vista. Quello che è successo al suo compleanno è incredibile.

Michelle Hunziker ha compiuto 46 anni e per il giorno del compleanno ha avuto un risveglio davvero speciale. La conduttrice, infatti, ha ricevuto la sorpresa più dolce tra tutte quelle che avrebbe potuto ricevere per il giorno del compleanno. A svegliarla, infatti, sono state due delle persone più importanti della sua vita che hanno deciso di rendere unico il giorno del suo 46esimo compleanno.

Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi sul quale ha svelato la verità, Michelle vive con le figlie Sole e Celeste e a svegliarla sono state proprio le bambine che hanno sorpreso la mamma svegliandosi da sole, con l’aiuto di una sveglia, preparando un piccolo dolce e anche un piccolo regalo. Una sorpresa che è perfettamente riuscita e che ha emozionato la Hunziker.

La sorpresa delle figlie e la festa di compleanno con gli amici per Michelle Hunziker

Sole e Celeste hanno svegliato mamma Michelle Hunziker con un piccolo panettone sul quale hanno messo delle candeline e una cover come regalo. Una dolcissima e piacevole sorpresa per Michelle che ha anche ricevuto gli auguri speciali della primogenita Aurora che, tra pochi mesi, la renderà nonna per la prima volta. “Buon compleanno alla mia queen. Quante avventure ti aspettano ancora. La sera prima che nascesse mamma Michelle, mia nonna mangiava fonduta di formaggio e beveva rosè“, ha scritto Aurora.

Michelle, poi, ha festeggiato con una grande festa a cui hanno partecipato anche agli amici. Oltre alla figlia Aurora che ha sfoggiato il pancione, infatti, erano presenti diversi volti del mondo dello spettacolo come Ilary Blasi e Tommaso Zorzi, migliore amico della figlia da anni.

Sorridente e bellissima, Michelle ha brindato ai suoi 46 anni insieme ad alcune delle persone più importanti della sua vita. Presenta anche la mamma. Per la Hunziker, dunque, è stata una serata d’amore, di festeggiamenti e di divertimento insieme alle persone a cui vuole bene.

Per la conduttrice, dunque, il 46esimo anno della sua età è iniziato nel migliore dei modi e continuerà ancora meglio non solo per i tanti impegni di lavoro, ma soprattutto per la grande emozione che le regalerà facendola diventare nonna di un maschietto.

Aurora e il fidanzato Goffredo Cerza diventeranno genitori ad aprile di un maschietto e mamma Michelle non vede l’ora di conoscere il suo nipotino.