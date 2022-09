Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: riscoppia l’amore dopo tanto tempo? Di certo le dimostrazioni di affetto non sono mancate durante l’ultimo concerto del cantante a Verona…

Michelle Hunziker ha fatto una sorpresa a tutti fan di Eros Ramazzotti presentandosi (come al solito sorridente e impeccabile) al concerto tenuto a Verona dal cantante. Dopo tanti anni dalla loro separazione, non avrebbero potuto mostrarsi più uniti e in sintonia, e sono state molte le dimostrazioni di affetto di Eros nei confronti della ex moglie. Tanto che alcuni non hanno potuto fare a meno di pensare che tra tra i due sia scoppiata di nuovo la scintilla…

Che tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ci sia di nuovo del tenero? Di certo i due si sono mostrati più uniti e complici che mai in occasione dell’ultimo concerto di Ramazzotti a Verona e il cantante le ha anche dedicato alcune canzoni con grande trasporto. Pare le abbia dedicato in particolare una pietra miliare della sua discografia, Fuoco nel Fuoco, che ha cantato guardandola negli occhi e abbracciandola.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: sguardi ammiccanti al concerto del cantante

Il grande amore finisce mai veramente? Nel caso di Michelle Hunziker (che ha di recente fatto una confessione, in lacrime) e Eros Ramazzotti pare di no. Il cantante e la showgirl, infatti si sono mostrati più uniti e complici che mai durante l’ultimo concerto di Ramazzotti e tra i fan c’è chi spera in un ritorno di fiamma.

La showgirl e il cantante si sono conosciuti negli anni novanta, quando lui era già noto al grande pubblico e lei stava cominciando la sua scalata verso il successo. Poco dopo i due hanno avuto la loro unica figlia, Aurora (che ha recentemente vissuto un trauma), ma alla fine si sono separati con grande dispiacere dei fan. Sono però sempre rimasti in buoni rapporti e hanno mantenuto una profonda stima l’uno per l’altra. Ad avvicinarli ulteriormente, in queste ultime settimane, è stato l’annuncio della gravidanza della figlia Aurora, che li ha resi molto felici. Ora i due aspettano di diventare nonni e forse per questo hanno rinsaldato il loro rapporto. Che l’amicizia tra di loro possa fare rinascere l’amore sopito? Per ora è impossibile dirlo…