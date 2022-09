Giacca in autunno: ecco i modi per indossarla che ti risolveranno ogni look!

La giacca in autunno è il capo che tutte noi amiamo utilizzare più in assoluto. Ma conosci tutti i modi trendy per indossare la giacca? Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà tutti i segreti di stile per essere al top!

Non appena intravediamo le prime giornate autunnali, fatte di giornate uggiose e basse temperature, spolveriamo il nostro guardaroba alla ricerca di quei capi che ci salvano ogni volta i look. E tra questi non possiamo non considerare la giacca! Esatto, perché questa è in assoluto il capo spalla più versatile di tutti. Ma c’è il rischio di indossarla e creare outfit piatti se non sappiamo bene come abbinarla. Da oggi tutto cambierà, con questa guida di stile targata CheDonna!

Ogni mattina ci svegliamo già sommerse dagli impegni della giornata che perdere tempo a realizzare look trendy è veramente impossibile.

Quindi prendiamo i capi che ci servono e li abbiniamo sempre allo stesso modo. Così facendo il nostro stile tende a risultare piatto e ripetitivo, ma le necessità della giornata che ci obbligano a correre dalla mattina sono più impellenti e quindi a risentirne è sempre il nostro stile.

Ma non deve essere per forza così! Infatti oggi in questa guida di stile targata CheDonna stiamo per scoprire come realizzare dei look trendy in autunno partendo da un solo capo: la giacca!

Siete pronte? Iniziamo!

La giacca in autunno e tutti i modi per indossarla: scoprili e non potrai più farne a meno!

Iniziamo però da un piccolo dettagli. Quando parliamo di giacca non esiste un unico modello. In commercio ce ne sono tanti ma quelli di tendenza per l’autunno inverno 2022/23 sono le giacche blazer, le giacche aderenti doppio petto e quelle lunghe da utilizzare o come cappotto o come abito. Quindi, se nel tuo armadio possiedi almeno una giacca di questa tipologia, sei già a buon punto!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare tre outfit autunnali perfetti partendo dalla giacca:

blazer e pantalone abbinati, t-shirt e sneakers: semplice, d’effetto, da utilizzare in qualunque situazione. Questo è il look più cool ma allo stesso tempo facile da indossare. Ottimo per l’ufficio ma anche per le commissioni giornaliere. Trendy!

semplice, d’effetto, da utilizzare in qualunque situazione. Questo è il look più cool ma allo stesso tempo facile da indossare. Ottimo per l’ufficio ma anche per le commissioni giornaliere. Trendy! giacca oversize come cappotto : qualunque sia il tuo outfit, chiudilo sempre con una giacca. In autunno possiamo ancora vivere delle giornate caratterizzate da temperature abbastanza gradevoli, che ci permettono di non indossare il giubbino. Però per arricchire qualunque look utilizziamo la nostra giacca lunga. Ci darà un tocco più glamour.

: qualunque sia il tuo outfit, chiudilo sempre con una giacca. In autunno possiamo ancora vivere delle giornate caratterizzate da temperature abbastanza gradevoli, che ci permettono di non indossare il giubbino. Però per arricchire qualunque look utilizziamo la nostra giacca lunga. Ci darà un tocco più glamour. giacca come abito: prendete un maglione lungo effetto vestito, calza nera, stivale nero e chiudete il tutto con la vostra giacca doppiopetto lunga e avrete realizzato l’outfit del momento! Perfetto per le cene al ristorante o le serate con le amiche! A proposito, Addio dolore ai piedi: con questo trucchetto i tacchi alti non saranno più un problema!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più cool del momento, quella targata CheDonna, che ha visto come indossare la giacca blazer in tre modi perfetti per le giornate autunnali!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutti i segreti del fashion!