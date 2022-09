Antonino Spinalbese ha parlato brevemente della rottura con la sua ex fidanzata Belen Rodriguez all’interno della casa del GF Vip e le sue parole cambiano del tutto lo scenario

Sono passati molti mesi dalla rottura tra la showgirl Belen Rodriguez e il modello Antonino Spinalbese. I due hanno vissuto una forte quanto breve passione dopo la separazione (momentanea) di Belen dal marito Stefano de Martino, con il quale ha poi ricucito i rapporti. Lei e Spinalbese, però, hanno avuto una figlia, la bellissima Luna Mari, alla quale entrambi sono affezionatissimi.

Molti però si sono chiesti cosa abbia indotto Belen e Antonino a separarsi dopo qualche mese di relazione. Più volte infatti Belen aveva dichiarato di essere molto innamorata di Spinalbese, una cotta (a suo dire) davvero fortissima. Qualche mese dopo, però, tutto è finito in fretta com’era cominciato. Ma perché? A chiarire le cose ci ha pensato lo stesso Antonino…

Antonino Spinalbese, la verità sulla rottura con Belen

Secondo Spinalbese (che ha più volte lanciato frecciatine alla ex), la rottura con Belen sarebbe avvenuta per via dei continui litigi e incomprensioni che lo portavano spesso ad allontanarsi da casa.

In una conversazione con Luca Salatino e Cristina Quaranta, il modello ha dichiarato: “Mio padre se n’è andato quando ero piccolo, per un anno e tre mesi. Nemmeno me lo ricordo”. E ha aggiunto: “Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto: “Guarda mi trasferisco io da te” e io gli ho detto: “No assolutamente, tu hai mia sorella che è un’altra bambina, devi stare con lei. Perché io ho sbagliato, io ho fatto saltare una relazione“.

Insomma, stando a questa rivelazione, pare sia stato proprio il comportamento di Spinalbese la causa della rottura con Belen (che ha svelato come stanno le cose dopo il ritorno con De Martino), anche se non è chiaro cosa abbia fatto di preciso di così “sbagliato”. Potrebbe aver deciso lui stesso di porre fine alla relazione con la showgirl, oppure a prendere la decisione finale è stata lei, dopo l’ennesimo litigio. Quel che è certo è che ora sia Belen che Spinalbese sembrano aver preso strade del tutto diverse e che a tenerli uniti sia solo l’amore per la figlia. Che, per Spinalbese, è l’unica donna della sua vita.