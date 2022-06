Spinalbese manda una frecciatina a Belen? Le foto parlano chiaro

Antonino Spinalbese come Belen Rodriguez? Quelle foto postate proprio lì sono un caso o sono una frecciatina alla mamma di sua figlia?

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, in attesa di festeggiare il primo compleanno della figlia Luna Marì hanno intrapreso due strade diverse. La showgirl argentina ha scelto di ricominciare con Stefano De Martino che ha sposato e da cui ha avuto il primo figlio, Santiago. Tra Belen e Stefano c’è sempre stato un affetto profondo che, oggi, è tornato ad essere amore.

Antonino, invece, dopo un periodo in cui si è dedicato totalmente alla sua bambina, pare aver trovato nuovamente l’amore. Al suo fianco ci sarebbe una bellissima modella cui cui ha trascorso qualche giorno nello stesso luogo dell’amore di Belen e Stefano.

Antonino Spinalbese ad Ibiza con la nuova fiamma come Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Dopo la prima separazione, Belen e Stefano era tornati insieme trascorrendo, poi, le vacanze ad Ibiza, in particolare a Santa Gertrudis, un piccolo paesino all’interno di Ibiza molto tranquillo. Proprio a Santa Gertrudis ha soggiornato per qualche giorno anche Spinalbese in compagnia di una modella. A svelare tutto è stato lo stesso Antonino attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram che potete vedere qui in basso.

A Santa Gertrudis, però, è anche nato l’amore tra Belen e Stefano. Era il 2020 quando i due s’incontrarono per la prima volta lasciandosi poi andare alla passione. L’amore tra i due ha poi portato alla nascita della piccola Luna Marì che è già diventata modella per mamma Belen.

Della ragazza con cui Spinalbese avrebbe trascorso qualche giorno a Santa Gertrudis non ci sono dettagli. Negli scorsi giorni, tuttavia, l’ex di Belen era stato pizzicato in compagnia della modella brasiliana Helena Prestes che si è fatta notare durante l’ultima edizione di Pechino Express 2022 partecipando in coppia con Nikita Pelizon. Sarà lei la ragazza apparsa in una delle storie pubblicate su Instagram da Antonino?

Nel frattempo, non si placano i rumors su una presunta partecipazione di Spinalbese al Grande Fratello Vip 7. Dopo Jeremias e Cecilia Rodriguez con quest’ultima che, all’interno della casa, ha trovato l’amore di Ignazio Moser, toccherà a Spinalbese varcare la famosa porta rossa del bunker di Cinecittà il prossimo 19 settembre, giorno in cui dovrebbe andare in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini?