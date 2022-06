Belen Rodriguez: 11 mesi dopo la nascita di Luna Marì l’ha fatto davvero

Undici mesi dopo la nascita della figlia Luna Marì, Belen Rodriguez l’ha fatto davvero: la foto che cancella ogni dubbio.

Belen Rodriguez non smette di stupire ed undici mesi dopo la nascita della figlia Luna Marì, nata dalla relazione, oggi finita, con Antonino Spinalbese, ha lasciato i fan senza parole. Reduce dal successo ottenuto come conduttrice de Le Iene Show di cui è stata la padrona di casa insieme a Teo Mammucari, Belen non si è ancora fermata un attimo lanciandosi in un nuovo progetto professionale coinvolgendo anche la sua bambina.

Sempre bellissima e in perfetta forma, Belen riesce a gestire tranquillamente il suo ruolo di donna in carriera e quello di mamma anche grazie al prezioso aiuto di mamma Veronica e papà Gustavo, nonni sempre presenti per i nipotini. Innamorata dei suoi bambini, Belen ha deciso di coinvolgere la sua piccola Luna Marì in un progetto di famiglia.

Belen Rodriguez e la decisione sulla figlia Luna Marì

Belen Rodriguez ha scelto di far posare la figlia Luna Marì con lei, la sorella Cecilia e il fratello Jeremias per “Hinnominate”, il brand di famiglia. Nella foto pubblicata sul profilo Instagram e che potete vedere qui in basso, Belen, con la figlia tra le braccia, posa con Jeremias e Cecilia sfoggiando alcuni dei pezzi della nuova collezione.

Bellissimi, i fratelli Rodriguez che, insieme, hanno fondato il brand “Hinnominate”, posano con la piccola Luna Marì che, undici mesi dopo la sua nascita, diventa testimoniale del brand di mamma Belen.

La piccola che spegnerà la sua prima candelina a giugno, debutta come modella per il brand di famiglia accanto alla mamma e agli zii Cecilia e Jeremias, innamorati dei nipotini. Una foto che, pubblicata dalla showgirl argentina su Instagram, ha collezionato migliaia di like e commenti.

Per Belen è un bel momento anche per la vita privata. La showgirl argentina, infatti, è tornata con Stefano De Martino che, però, non ha alcuna intenzione di sposarsi di nuovo. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, De Martino ha parlato anche del rapporto con la piccola Luna Marì: “E’ la sorella di mio figlio, mi sento uno zio”, ha detto il conduttore napoletano che ha ribadito anche tutto il suo amore per il figlio Santiago.