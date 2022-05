Belen Rodriguez ha dovuto fare i conti con un brutto colpo ricevuto da Stefano De Martino che ha subito messo le mani avanti in merito alla loro relazione ed ennesimo ritorno di fiamma.

Belen Rodriguez ha da poco portato a termine l’esperienza a Le Iene, che l’ha vista indossare ancora una volta i panni di conduttrice al fianco di Teo Mammuccari, con cui ha avuto modo di collaborare per numerose edizioni a Tu sì que vales, lo show del sabato sera di canale 5.

Durante l’ultimo appuntamento del programma di Italia 1, però, la bella modella argentina ha prestato tra gli ospiti il suo compagno Stefano De Martino mandando in tilt, come soltanto loro due sanno fare, il pubblico del piccolo schermo esibendosi in un inedito monologo sulla normalità.

Ora, a distanza di qualche giorno da quel momento, Stefano De Martino ha servito un brutto colpo per Belen Rodriguez parlando del loro matrimonio durante il corso dell’intervista che ha rilasciato a Il Corriere della sera in occasione del suo debutto da attore.

Stefano De Martino rompe il silenzio sul matrimonio con Belen Rodriguez: che batosta!

Stefano De Martino, durante il corso dell’intervista, tra una confessione e l’altra in merito all’evoluzione della sua carriera, ha parlato anche della sua travagliata storia d’amore con Belen Rodriguez. In molti, infatti, sono molto curiosi di sapere se con questo ritorno di fiamma sceglieranno di rinnovare le loro nozze, ma in questo caso per la conduttrice de Le Iene è arrivata una sonora batosta perché lui, di rinnovare il matrimonio, non ne vuole proprio sapere indicando un motivo ben preciso per tale scelta:

“Di matrimonio ne ho fatto uno“ ha esordito il giudice di Amici di Maria De Filippi per poi proseguire con il suo pensiero senza troppi giri di parole. “E quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite“ ha aggiunto in maniera ironica, arrivando però dritto al punto: di rinnovare gli alti e bassi, viste come sono andate le cose, non ne ha alcuna intenzione ma è più concentrato che mai a viversi questa relazione al fianco di Belen.

Durante il corso della relazione, infatti, De Martino ha parlato anche del loro rapporto chiarendo anche che con la figlia di lei avuta con Antonino Spinalbese, che ha cambiato vita dopo la storia con la Rodriguez, ha un ottimo rapporto e nei suoi confronti sente quasi di essere un zio considerato che è la sorellina di suo figlio Santiago.

Un brutto colpo per Belen Rodriguez quello del matrimonio, ma siamo sicuri che Stefano De Martino riuscirà a farsi perdonare come soltanto lui sa fare.