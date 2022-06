Hai un seno molto grande? Ecco cosa puoi indossare per valorizzarlo

By

Se hai un seno grande dovresti stare molto attenta a capire bene cosa indossare per valorizzarlo nel modo giusto. Ecco alcuni consigli per te.

Avere il seno grande per natura è il sogno di moltissime donne, eppure trovare l’outfit giusto per valorizzarlo – anche se ad alcune persone potrà sembrare strano – non è sempre semplicissimo.

Simbolo (secondo moltissime donne) di femminilità, sensualità, il seno grande può però diventare un ostacolo nell’indossare alcuni indumenti.

L’imperativo per non eccedere dovrebbe essere minimizzare. Questo soprattutto perché se il nostro petto è molto grande, indossando alcuni capi rischiamo di far apparire più larga tutta la figura, cosa che ovviamente vogliamo evitare. Sì alle forme, ma a quelle naturali. Ecco perché dobbiamo parlare prima di quello che non dovresti indossare se hai il seno grande. In primis, dovresti evitare tutti i capi che stringono troppo e soprattutto colori troppo brillanti, fantasie molto larghe e rotonde. Allo stesso modo, dovresti non indossare scolli tondo e maniche ad orlo, ma anche top molto accollati e dolcevita.

Dovresti anche evitare maglioni e capi oversize, che allargano tutta la figura. Dovresti invece optare per capi che sottolineano il punto vita, così da creare un perfetto look da pin up.

Quando vai a mare, dovresti non propendere per un reggiseno a triangolo, ma per un balconcino ad esempio. Ovviamente tutti questi sono consigli che puoi decidere di seguire, oppure no, sta a te decidere in base soprattutto a ciò che ti fa stare bene: nella moda non esistono regole che non possono essere infrante. Detto ciò, cosa dovresti invece indossare se hai un seno molto grande per valorizzarlo nel modo giusto? Ecco cosa potresti indossare se hai un seno molto grande