Antonino Spinalbese sembra aver decisamente voltato pagina dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez e ora vanta una nuova fiamma. Ecco chi è.

Antonino Spinalbese non ci ha messo molto a riprendersi dalla delusione dovuta alla fine della sua relazione con Belen Rodriguez (con la quale ha anche avuto una figlia, la piccola Luna Marie). L’ex hair stylist è stato pizzicato durante un’uscita romantica con una nuova fiamma, che ha subito attirato l’attenzione dei paparazzi per via della sua innegabile bellezza. Insomma, di può proprio dire che Spinalbese abbia buon gusto in fatto di donne!

L’ex hair stilyst Antonino Spinalbese ha decisamente voltato pagina dopo la fine della discussa love story con Belen Rodriguez (la quale, allo stesso modo, si è lasciata il passato alle spalle ricongiungendosi felicemente con l’ex marito Stefano dei Martino). L’uomo è infatti stato fotografato dai paparazzi in compagnia di una giovane modella a cui sembra essere molto legato. Ecco di chi si tratta.

Antonino Spinalbese, ecco chi è la nuova fiamma

Antonino Spinalbese si è lasciato alla spalle la relazione con la Rodriguez ed è stato pizzicato durante un’uscita romantica con la nuova compagna, la modella brasiliana 32enne Helena Prestes.

I due si sono mostrati senza timore davanti ai fotografi, scambiandosi teneri baci e coccole al tavolino di un bar. La coppia sta insieme da appena un mese ma sembra già più affiatata che mai. Helena è impegnata su più fronti, lavorativamente parlando. Oltre alla sua attività principale di modella, infatti, la ragazza è anche una seguitissima travel blogger, insegnante di yoga e giocatrice di basket. L’abbiamo inoltre vista nell’ultima edizione di Pechino Express, dove ha messo in luce la sua tenacia e determinazione +nonché capacità di adattarsi a qualunque situazione).

Sebbene la storia tra i due sia ancora agli inizi, sembra che le cose si stiano facendo serie. La coppia ha infatti trascorso una breve vacanza a Ibiza ed è poi tornata a Milano, ma sembra che la loro vicinanza emotiva sua solo aumentata. Qualche tempo prima di iniziare la sua relazione con la Prestes, Spinalbese aveva affermato che l’unica donna della sua vita era la figlia luna Marie. Che le cose stiano cambiando? Staremo a vedere!