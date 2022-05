Antonino Spinalbese: Belen è un lontano ricordo, la nuova vita

Per l’ex di Belen Rodriguez la vita è cambiata radicalmente dopo la fine della loro storia, ecco cosa fa oggi Antonino Spinalbanese.

La vita sentimentale di Belen Rodriguez appassiona sempre tantissimo gli italiani. Le sue vicende amorose sono seguitissime a creano sicuramente molta curiosità. Ad oggi sono molti i gossip che circolano sulla showgirl e che ormai danno quasi per certo il ritorno di fiamma che tutti aspettavano.

La conduttrice de Le Iene sembra ormai essere tornata proprio fra le braccia dell’ex marito Stefano De Martino. Sono già mesi che i due vengono paparazzati insieme e non solo per i rapporti genitoriali che li legano al piccolo Santiago. I due amatissimi vip della tv si ostinano a non voler ufficializzare nulla, ma soltanto qualche giorno fa sui loro rispettivi social hanno pubblicato diverse storie che facevano intendere che fossero insieme. Stesse location, stessi panorami e stessi massaggi olistici, entrambi in compagnia del figlio. Come potevano dunque non essere insieme nel weekend di relax?

Nel passato di Belen c’è però anche un altro nome noto, ossia colui che è diventato il padre della secondogenita Luna Marì. Si tratta di Antonino Spinalbanese, l’hairstylist con cui la showgirl ha avuto un’intensa ma breve frequentazione, conclusasi poco dopo l’arrivo della piccola. Ma come è cambiata la vita del giovane di La Spezia che ha riempito i rotocalchi rosa per mesi, dopo la fine della storia con la Rodriguez? Lo ha raccontato lui in una recente intervista.

L’ex di Belen non si è montato la testa, intanto un nuovo amore nella sua vita

Si è parlato tantissimo di lui nel periodo della love story con la conduttrice argentina, ma cosa fa adesso Antonino Spinalbanese? Il suo nome ormai è diventato molto noto, tanto che si può dire che sia diventato un vero influencer. Il papà di Luna Marì si gode la paternità nel migliore dei modi, visto che i rapporti con l’ex sono rimasti ottimi anche per la bambina.

Al giornale Chi l’hairtsylist ha risposto a qualche curiosità su come sia cambiata la sua vita dopo un anno dalla chiusura della relazione con la Rodriguez. Spinalbanese non si è sicuramente montato la testa, nonostante pare che abbia ricevuto anche qualche offerta di lavoro televisiva. “Vivo in ciabatte, giro con la metropolitana”, ha dichiarato il 27enne, che nel frattempo però si è trasferito in quel di Milano. Mentre Belen ha da poco fatto una dedica speciale per qualcuno sui social, lui invece sembra aver ritrovato l’amore.

Stando al settimanale, Antonino sarebbe in fase di frequentazione con una nuova bellezza “esotica”, ma per il momento non spuntato maggiori dettagli sull’argomento. Insomma, per un amore che va ce n’è un altro che viene e come sempre rimaniamo in trepidazione nell’attesa di tutte le novità. Soprattutto, diciamo la verità, sulla coppia che tutti sogniamo di rivedere insieme: quella di Stefano e Belen.