Belen e Stefano, il dettaglio non sfugge: dopo anni tutto è rimasto uguale

Belen Rodriguez e Stefano De Martino conquistano ancora una volta il loro pubblico: dopo anni tutto è rimasto uguale a prima.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati, e sono ancora, tra le coppie più amate dal pubblico del piccolo schermo degli italiani e non. Il loro amore non è stato di certo tutto rose e fiori e nemmeno l’inizio è stato semplice.

Come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, i due si sono avvicinati quando lui era ancora legato ad Emma Marrone creando un grande clamore mediatico. Tant’è che la cantante si esibì ad Amici di Maria De Filippi portando in scena Bella senz’anima, che raccontava la storia del tradimento subito.

Quella però non è stata soltanto una storia incentrata sulla passione, in quanto hanno deciso di sposarsi e di mettere su famiglia dando alla luce al piccolo Santiago De Martino. Purtroppo però dopo qualche tempo è arrivato il capitolo finale della loro relazione e i due avevano scelto di dirsi addio per poi riprovarci qualche tempo. Anche la seconda volta non è andata come sperato e così dopo la fine del primo lockdown hanno deciso di separarsi.

Nulla però è definito e i due da qualche tempo hanno vissuto un secondo ritorno di fiamma di cui non hanno voluto parlare apertamente ma che non è sfuggito agli utenti della rete.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: la seconda volta è quella giusta

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che di recente è apparsa più bella che mai in uno scatto in bianco e nero, non hanno ancora confermato questo nuovo ritorno di fiamma ma in rete i dettagli non sono sfuggiti ai loro fedeli sostenitori in quanto hanno notato che comparivo l’uno l’altro nelle rispettive stories sui social. Così abbiamo approfittato del momento per sapere che cosa ne pensano di questo secondo ritorno di fiamma. Se l’affetto che provano nei loro confronti è rimasto invariato o se sono un po’ stufi di questi tiri e molla.

Abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri canali social facendo questa domanda diretta ai lettori e le loro reazioni non sono tardate ad arrivare. Prima di svelarvi il risultato, però, ci sono alcune cose da dover specificare. La prima è che questo sondaggio è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro parere in merito ai personaggi trattati.

Il risultato è stato stilato mediante una media di voti ricevuti e in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Chiariti questi importanti aspetti, possiamo proseguire con il responso: il pubblico della rete ha promosso il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano. Segno che nonostante i vari tiri e molla il loro amore e l’affetto che il pubblico prova nei loro confronti è restato invariato per tutto questo tempo.

Belen e Stefano di nuovo insieme sono di nuovo pronti a fare stragi di cuori, sperando che questa sia la volta buona per il loro amore.