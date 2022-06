Smagliature? Sconfiggile con il burro di karité fai da te. Provare per credere

Non sai più come risolvere il problema delle smagliature? Prova il nostro burro di karité. Vedrai che non ti pentirai del risultato!

Anche se generalmente sono legate alla gravidanza, le smagliature possono svilupparsi in seguito a una rapida crescita, come ad esempio durante la pubertà.

Anche se non possono essere eliminate completamente in modo naturale, ci sono dei prodotti in grado di minimizzarne l’aspetto. Tra questi troviamo proprio il burro di karité. Se non desideri acquistarlo, puoi crearne uno in modo semplice e veloce.

Usa il burro di karité contro le odiose smagliature

Le smagliature, come puoi immaginare, possono comparire a qualsiasi età e possono essere causate da un aumento del cortisolo o semplicemente da un aumento di peso.

Il burro di karité è un prodotto perfetto per sconfiggere le tanto odiate smagliature. Non solo, si tratta di un prodotto che offre diversi vantaggi. Tra questi:

Aumenta la produzione di collagene : La vitamina A ed E , che aiutano a stimolare la formazione di collagene e a migliorare l’elasticità, sono presenti in abbondanza nel burro di karité. Basta strofinarlo sulle cicatrici almeno due volte al giorno per aumentare l’elasticità della pelle e attenuare le cicatrici.

: , che aiutano a stimolare la formazione di collagene e a migliorare l’elasticità, sono presenti in abbondanza nel burro di karité. Basta strofinarlo sulle cicatrici almeno per aumentare l’elasticità della pelle e attenuare le cicatrici. Rinforza la pelle danneggiata : I fattori esterni rendono la pelle danneggiata più delicata e fragile. Le vitamine contenute nel burro di karité favoriscono la crescita cellulare , contribuendo a rendere la pelle più sana e forte. Inoltre, questo prodotto idrata la pelle e aiuta a trattenere l’umidità.

: I fattori esterni rendono la pelle danneggiata più delicata e fragile. Le vitamine contenute nel burro di karité , contribuendo a rendere la pelle più sana e forte. Inoltre, questo prodotto idrata la pelle e aiuta a trattenere l’umidità. Riduce le cicatrici: Il burro di karité idrata la pelle e favorisce la crescita cellulare. Le cicatrici sono meno probabili in una pelle sana ed elastica. Questo può contribuire in maniera efficace a ridurre le cicatrici dovute alle smagliature.

Il burro di karité può aiutare a minimizzare il rossore delle smagliature fresche, oltre a rafforzare e proteggere la pelle danneggiata. Scopriamo insieme la ricetta fai da te per ridurre l’aspetto delle smagliature.

10 gocce di olio di vitamina E : favorisce il processo di guarigione.

: favorisce il processo di guarigione. 2 cucchiai di burro di karité : idrata in profondità, guarisce e favorisce la rigenerazione della pelle.

: idrata in profondità, guarisce e favorisce la rigenerazione della pelle. 5 gocce di olio essenziale di lavanda : ha effetti antinfiammatori.

: ha effetti antinfiammatori. 2 cucchiai di olio di cocco : favorisce la guarigione dei tessuti, riparando e ammorbidendo la pelle.

: favorisce la guarigione dei tessuti, riparando e ammorbidendo la pelle. 2 cucchiai di burro di cacao: molto idratante per la pelle.

Unisci in una ciotola 2 cucchiai di burro di karité, burro di cacao e olio di cocco in una ciotola. Aggiungi le dieci gocce di olio di vitamina E e inizia a mescolare gli ingredienti in una padella a fuoco basso fino a farli sciogliere. Una volta sciolto il composto, sbattilo con una frusta e toglilo dal fuoco. Fatto ciò, aggiungere le 5 gocce di olio essenziale di lavanda fino ad amalgamare il tutto. Puoi conservare la crema per le smagliature in un barattolo ermetico, come un vasetto di vetro.

Per quanto riguarda l’applicazione, metti il burro di karité su tutte le zone in cui si desidera evitare le smagliature in modo regolare. Ti consigliamo di applicarlo sui fianchi, sul seno, sulla pancia e sulla parte superiore delle cosce. Dopo circa tre mesi, la pelle dovrebbe risultare più morbida e liscia. Se si persevera, si possono ottenere risultati notevolmente migliori in circa un quarto d’anno.