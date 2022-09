Ti chiederanno come fai ad avere unghie così belle, prova a fare questo e vedrai che differenza

Vuoi ottenere delle unghie sane e ben curate? Allora non ti resta che seguire i nostri consigli. Vedrai che risultato!

Le unghie più belle sono ovviamente quelle forti e sane. Ma dal mangiarsele alla rimozione dello smalto, sono molte le cose che possono danneggiarle.

Perciò è necessario combattere le cattive abitudini e imparare a prendersi cura delle proprie unghie. Ma come? Ci sono alcuni consigli che puoi seguire per ottenere un risultato da vera pro.

Come prendersi cura delle unghie

La manicure non è l’unica soluzione ai problemi relativi alle nostre unghie. Al contrario, queste ultime hanno bisogno di cure e attenzioni adeguate e regolari.

Per questo motivo qui di seguito troverai una serie di consigli e trucchi molto utili, che ti aiuteranno a curare le tue unghie. Continua a leggere per conoscere i migliori.

Curare le cuticole

Le cuticole sono molto delicate e si rompono facilmente. Prendersene cura è una parte fondamentale nel buon mantenimento delle unghie. Se hai un’unghia pendula, prestale particolare attenzione: tagliala delicatamente in modo che non sporga e non provochi più dolore, non morderla!

Mantenere le unghie tagliate

Oggigiorno La tendenza della moda è quella di avere unghie ordinate, dall’aspetto più naturale, più corte. Tagliarle con regolarità aiuta a mantenerle sane e a evitare che si spezzino. La frequenza della rifinitura dipende dalla loro velocità di crescita. Utilizza una lima fine per levigare i bordi. Nell’ambito della manicure, puoi anche lucidare leggermente la superficie.

Mangiare bene

Mangiare bene risolve tutto. I problemi sono il risultato di una dieta scorretta, e problemi come le unghie fragili derivano dalla carenza di calcio. È necessario quindi che la propria alimentazione ne contenga una quantità adeguata. Aggiungi alla tua dieta anche vitamina E, proteine, ferro, vitamina D, zinco e magnesio sotto forma per esempio di noci, barbabietole, soia, fagioli, lenticchie e cereali integrali. In questo modo otterrai delle unghie più sane e forti.

Pulire le cuticole dallo smalto in eccesso

Durante l’applicazione dello smalto è inevitabile che le cuticole si sporchino di colore. Puliscile quindi con un solvente per unghie per ottenere una manicure più ordinata. Prendi un cotton fioc, immergilo nel solvente e procedi rimuovendo delicatamente lo smalto dalle cuticole. Dovreste prenderti cura delle tue unghie nello stesso modo in cui ti prendi cura della tua pelle o dei tuoi capelli. Mantenerle sane può essere più facile se si utilizza un approccio appropriato.

Prendere sul serio le infezioni

Levigare i bordi irregolari va più che bene, così come avvolgere un’unghia rotta in una benda, ma se noti segni di infezione, consulta il tuo medico per le cure necessarie. Probabilmente riconoscerai i segni di un’infezione batterica (arrossamento, gonfiore e dolore), ma potrebbero sfuggirti i primi segni di un’infezione fungina, come la pelle gonfia, rossa e irritata intorno al letto ungueale. Le infezioni fungine possono migliorare con un trattamento antimicotico, ma a volte richiedono la prescrizione di farmaci. Per questo motivo, per una cura ottimale delle unghie, consigliamo di rivolgersi ad un medico.