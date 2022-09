Addio dolore ai piedi: con questo trucchetto i tacchi alti non saranno più un problema!

Dolore ai piedi ogni volta che indossi i tacchi? Perché non conosci questi trucchetti di stile! Scopri in questa guida targata CheDonna tutti i segreti per riuscire ad indossare le scarpe con il tacco senza più provare dolore!

Per una donna indossare i tacchi non è solo questione di stile ma di portamento! Ogni look, che piaccia o no, abbinato ad una scarpa con il tacco cambia. Quindi è innegabile l’importanza di riuscire ad indossare le scarpe con il tacco senza necessariamente soffrire, e oggi stiamo per scoprire come riuscirci!

Le scarpe con il tacco solo le più amate e in assoluto odiate dall’universo femminile, per molte ragioni.

Chi ama indossarle ne possiede tanti modelli, e non può farne a meno. C’è invece chi le odia, perché sono scomode, spesso e volentieri dolorose e perché non fanno rispecchiano il loro stile.

Diciamoci la verità: che piacciano o no, le scarpe con il tacco donano eleganza e portamento a chiunque le indossi, una figura più slanciata e il tocco di sensualità giusto.

Ma esiste un grande problema dietro alle scarpe con il tacco: fanno male! Non esiste al mondo una scarpa con il tacco alto che sia comoda da indossare per 8 ore al giorno, e chi dice il contrario mente!

Oggi però in questa guida di stile targata CheDonna stiamo per scoprire alcuni trucchetti a prova di tacchi per potere indossare le scarpe del desiderio e cercare di evitare il più possibile il dolore ai piedi.

Siete pronte? Iniziamo!

Indossa i tacchi in questo modo, e dimentica per sempre il dolore ai piedi! Trucchetti di stile per indossare le tue scarpe preferite ogni volta che vuoi!

Iniziamo con una piccola premessa: per scarpe con il tacco non si intende necessariamente la décolleté dal tacco a spillo, ma esistono tantissimi modelli in commercio. Quindi prima di rinunciare ai tacchi provate più modelli e cercate di scoprire quello più indicato alle vostre esigenze!

Esistono varie strade per evitare il dolore ai piedi quando si utilizzano i tacchi. Vediamoli insieme:

il primo modo è sicuramente rivolgersi al nostro calzolaio di fiducia. Le scarpe, se non lo sapevate, si possono “mettere in forma”. Ciò significa che se il problema è la pianta stretta del nostro tacco che ci provoca dolore ai piedi, il calzolaio ha la possibilità di allentarle. Stessa cosa se invece il dolore viene dalla pianta del piede. Molte scarpe con il tacco non possiedono plateau, per una questione estetica. Il calzolaio può inserire una sorta di suola di gomma. In questo modo il peso sarà gestito in maniera diversa e non proverete più dolore alla pianta del piede. il secondo modo per evitare a tutti i costi il dolore ai piedi con i tacchi è quello delle solette. Esistono in commercio moltissime solette adatte ai tacchi che in pochi conoscono. Ci sono per la pianta del piede da inserire nelle scarpe chiuse. Esistono per i sandali a forma di cuscinetto. Ci sono le solette in gel per il tallone e quelle per la caviglia. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta! Queste solette hanno tutte la stessa funzione: creare una barriera in gel per rendere la camminata più comoda e confortevole. il terzo modo è, forse, il più importante, e riguarda la scelta della scarpa. I tacchi essendo scarpe per natura particolari, acquistarne un paio solo ma di buona qualità ci aiuterà tanto, perché ci eviterà tantissime scocciature, soprattutto tanto dolore. Dopo aver scelto la qualità pensiamo alla tipologia. Come dicevamo all’inizio di scarpe con il tacco ne esistono tantissime, quindi perché non pensare ad un modello di per se più comodo? Ad esempio, avete mai sentito parlare del modello mary jane? Sono di super tendenza, e hanno una struttura molto particolare. Punta stondata e pianta larga. Tacco quadrato, non più alto di 8 cm. Generalmente con cinturino in caviglia. L’insieme di questi dettagli crea una scarpa di tendenza per l’autunno 2022 e super comoda! A proposito, Questo modello di jeans valorizza il tuo lato b, strepitoso!

Adesso che conosciamo tutti i segreti di stile non ci ferma più nessuno! Alla prossima guida, per rimanere aggiornate su tutte le ultime news direttamente dal mondo del fashion!