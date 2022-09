Questo modello di Jeans valorizza e arrotonda qualsiasi lato B, strepitoso

Il jeans che valorizza il lato b? Esiste davvero, ed è fenomenale! In più, è ottimo per tutte noi, indipendentemente dalle forme del nostro corpo! Scopri in questa guida di stile targata CheDonna come scegliere il jeans giusto per noi!

Scegliere il giusto jeans è sempre complicato, perché ogni brand ha la propria vestibilità, le taglie non sono le stesse per tutti i marchi e quindi ogni volta che dobbiamo acquistare un nuovo jeans ci stressiamo non appena entriamo in negozio. Da oggi tutto questo cambierà, perché esiste un modello di jeans che è perfetto per tutte!

Chi tra di noi non possiede il proprio jeans preferito? Quello che conserviamo nell’armadio come oracolo e che decidiamo di indossare ogni qual volta non ci sentiamo a nostro agio o abbiamo bisogno che il nostro look ci faccia sentire al top?

È innegabile che il jeans è in assoluto il capo più utilizzato e amato da tutti, perché è comodo, versatile e sempre di tendenza!

Ne esistono migliaia di modelli in commercio, e tutti sono al passo con le tendenze!

In particolare, esiste un modello di jeans perfetto per valorizzare il nostro lato b. Quale? Scopriamolo insieme!

Il jeans per valorizzare il lato b è questo: il modello campana! Scopri come indossarlo!

Prima di entrare nei dettagli di questa guida di stile una precisazione: ogni cosa che indossiamo deve farci sentire al top, e quindi a nostro agio. Scegliamo i nostri outfit pensando a ciò che siamo e a ciò che ci piace, senza pensare troppo alle tendenze. Perché lo scopo finale del fashion è proprio questo, amarsi e sentirci bellissime attraverso i look che indossiamo!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo il jeans che valorizza il nostro lato b:

come avrete capito il modello migliore di jeans per valorizzare il lato b è quello a campana, chiamato anche flare o boot cut. Nello specifico si tratta di un modello di jeans aderente sulla gamba e largo a campana in prossimità della caviglia

per valorizzare il nostro lato b, però, deve avere anche una caratteristica, ossia quella di essere a vita alta

infatti l’insieme delle due caratteristiche porta il jeans a campana ad essere il più scelto per valorizzare le nostre curve.

Ma come funziona?

la vita alta tende a snellire pancia e fianchi. Coprire i fianchi con maglie lunghe e larghe non fa che accentuare otticamente le forme. Quindi, scegliamo sempre un pantalone a vita alta.

la gamba particolare di questo jeans, ossia aderente e poi larga in fondo, permette alle nostre gambe di sembrare più allungate e di accentuare meno culotte de cheval e fianchi bassi! A proposito, Vuoi sembrare più alta e slanciata? Ecco cosa fare, funziona davvero!

Termina qui la guida di stile più trendy di tutte, quella targata CheDonna che ha visto il jeans a campana e tutti i segreti per valorizzare il lato b!

Alla prossima guida di stile! Per restare aggiornate su tutte le news dal mondo del fashion, e non solo!