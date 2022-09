GF Vip, dopo la diffida di Elettra Lamborghini salta fuori la verità: “Fa la vittima”

Al GF Vip dopo la diffida inviata da Elettra Lamborghini è saltata fuori tutta la verità: “Fa finta di non saperlo, fa la vittima”.

Il GF Vip ha debuttato questa settimana sul piccolo schermo degli italiani con la sua settima edizione e nonostante il programma sia iniziato da pochissimo le dinamiche tra i concorrenti non sembrano affatto mancare.

Al centro della scena c’è il rapporto tra le due sorelle Elettra e Ginevra Lamborghini. Le due non si parlano dal 2019 e non si conosce il motivo di questa furiosa lite che le ha allontanate. Tant’è che la concorrente di Alfonso Signorini ha rivelato che nemmeno lei sa il perché di questa rottura ma è predisposta a voler trovare un punto di incontro per lasciarsi il passato alle spalle. La cantante però non sembra essere dello stesso avviso e ha scelto di mandare una diffida a Mediaset, al programma e alla sorella in modo tale che non venga toccato quest’argomento.

Ginevra è sembrata molto dispiaciuta, ma subito dopo la diretta è spuntato un inedito retroscena raccontato da Giaele De Donà che ha confidato di conoscere il motivo per cui le due sorelle non si parlano più.

Giaele De Donà rivela la verità su Ginevra Lamborghini al GF Vip

Giale De Donà, dopo la diretta del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, dove è arrivata la toccante confessione di Luca Salatino, ha parlato a tu per tu con Elenoire Ferruzzi rivelando di conoscere il perché Elettra e Ginevra Lamborghini hanno litigato.

La concorrente ha accusato la sua compagna di viaggio di voler fare la vittima fingendo di conoscere il perché sua sorella abbia scelto di tagliare i rapporti con lei, quando in realtà saprebbe fin troppo bene che cos’è successo da loro. “Ora fa la vittima, lo so io perché hanno litigato figuriamoci lei” ha commentato parlando a tu per con la Ferruzzi, che anche lei non sembrerebbe credere alla versione dei fatti raccontata da Ginevra.

Purtroppo però la regia ha dovuto staccare l’inquadratura concentrandosi su altri protagonisti del programma. Molto probabilmente perché non ha potuto fare altrimenti considerato che Elettra Lamborghini ha diffidato il GF Vip.