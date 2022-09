Osa con il taglio più richiesto del momento, ti daranno tutti 10 anni di meno

Mai provato un taglio di capelli alternativo e super originale? Scegli quello del momento: sta spopolando!

Magari sarò il cambio di stagione, o forse abbiamo voglia di un cambiamento drastico, ma nell’ultimo periodo sta diventando popolare un taglio di capelli unico nel suo genere.

Si tratta del micro bob alla francese, una taglio sempre più diffuso e non è difficile capirne il motivo. Infatti è tanto versatile quanto lusinghiero e può essere al tempo stesso ribelle, sexy e super glamour.

Il taglio di capelli del momento

La tendenza del micro bob alla francese è quanto di più chic ci possa essere, ecco perché il prossimo anno sarà ancora più popolare di adesso. Ma scopriamo insieme perché dovresti optare per questo particolare taglio.

Innanzitutto, soddisfa la voglia di tagliare una grande quantità di capelli, ma in un modo che non solo fa risparmiare tempo sull’asciugatura, ma che è assolutamente in linea con l’atmosfera rilassata che molte di noi stanno cercando. Inoltre, è perfetto se per esempio hai scelto un colore di tinta sbagliato o un nuovo colore che non ti soddisfa. Con questo taglio potrai sbarazzarti di tutti danni causati alla tua chioma. Tra i motivi che possono spingerti a scegliere il micro bob alla francese c’è anche la bassa manutenzione. Il taglio si prende praticamente cura di tutto, il che significa che non dovrai passare molto tempo ad acconciarlo. Infatti, è bello quando è sciolto e bagnato, e l’asciugatura all’aria aperta non fa altro che aumentarne il fascino.

Ma perché si chiama bob alla francese? Tradizionalmente, i capelli sono tagliati estremamente corti lungo la linea della bocca e accompagnati da una frangia dritta che sfiora le sopracciglia. Tuttavia, oggigiorno il taglio è meno rigoroso e non necessariamente entrambi gli elementi vengono scelti per questo taglio. Si può dividere la frangia lateralmente o eliminarla del tutto, se lo desideri, insomma a te la scelta. In ogni caso, la caratteristica principale che ogni micro bob alla francese deve avere è l’attitudine. Deve sembrare leggero e brioso, ma non troppo “calcolato”. Inoltre, il taglio può apparire squadrato con la texture più riccia se non realizzato nel modo corretto. Perciò, prima di puntare su questo stile, assicurati di rivolgerti a qualcuno che abbia familiarità con i tuoi capelli e che sia esperto nell’uso di forbici e rasoi.