Più luminosa che mai dopo gli “anta”: scegli la giusta nuance per risplendere come se avessi 20 anni in meno

Chi lo dice che dopo gli “anta” bisogna arrendersi ad un look spento? Riporta la luce nelle tue giornate con le giuste nuances di capelli, quelle delle vip più amate ti sorprenderanno.

Lo sappiamo bene da quando la vita esiste sulla Terra. Bisogna arrendersi all’idea che gli anni passano per tutti, che siate dive di Hollywood o no. L’età sembra essere ancora un acerrimo nemico delle donne, che la temono come un demone che le aspetta al varco quando il famoso compleanno che segna gli “anta” è alle porte. Ma perché prenderla in un modo così negativo?

Non è una novità che i 40, i 50 e i 60 siano i nuovi 20 e 30, considerando che adesso sono sempre di più quelle che scelgono di non prendere i loro anni come un castigo divino, bensì come una vera opportunità. Gli anni che passano attribuiscono alla bellezza un fascino particolare, che si arricchisce di esperienza e magnetismo. Eppure ancora troppo spesso ci si lascia andare ad un look che appare spento e che non valorizza l’aspetto.

A partire dai capelli, che con l’avanzare dell’età a volte diventano lo specchio di uno spirito affaticato dai problemi quotidiani e che non ha più voglia di farsi vedere al meglio della sua forma. É il momento di dire stop a questo processo, ritornando a splendere come stelle e, se questo può farvi sentire meglio, riacquistando l’aspetto di una donna con 20 anni in meno. Abbiamo scelto 3 vip amatissime i cui colori di capelli vi salveranno.

Come tornare a far splendere i capelli e il look: i colori perfetti per la chioma lunga over

Innanzitutto bisogna sfatare un mito: essere over non vuol dire dover accorciare i capelli. Dal mondo dello spettacolo internazionale provengono centinaia di esempi che dimostrano come, anche dopo gli “anta”, si possa tranquillamente sfoggiare una chioma lunga e fluente. Anzi, proprio in questa fase della vita, se i capelli sono ben curati e risplendono della giusta luminosità, saranno il vostro asso nella manica per ritrovare un aspetto più giovane che mai. Giocate con sfumature di ogni tipo per ottenere un effetto top.

Impossibile non partire dall’iconica sensualità di Jennifer Lopez. Oggi 53enne (sembra impossibile a dirsi), continua ad essere simbolo di uno charme senza tempo. Fisico morbido e statuario, pelle perfetta e capelli altrettanto favolosi. Il suo è il biondo miele che tutte desiderano e che riesce a donare in un batter d’occhio la luce estrema che tutte sognano. Perfetta per una mora dalla pelle scura come lei, ma anche per una chiara, questa nuance è un passepartout che vi farà sentire una vera diva ad ogni età.

Anche per Alessia Marcuzzi (50 anni) il tempo sembra non passare mai. Dopo un periodo di capelli più scuri, nell’ultima puntata di Boomerissima attualmente in onda sulla Rai, la conduttrice è tornata a risplendere di un perfetto biondo dorato. Probabilmente anche lei si è resa conto che questa nuance la rende assolutamente più luminosa e fresca, perciò ha optato per un balayage costruito ad arte, tutto da imitare!

Anche le vere mediterranee possono rinnovare il proprio look con un tocco di luce. Per farlo la bellissima Elisabetta Canalis (44 anni) ha scelto di illuminare la chioma castana scura con dei colpi di luce a cornice, i “frame highlights“, che focalizzano l’attenzione sul viso. Sulla chioma lunga si nota un effetto doppio colore dato da un ombré sui toni del cioccolato. Che meraviglia! Avete trovato la nuance perfetta per voi? Alla faccia degli “anta”, è il momento di osare!