Come apparire subito più magra con i cardigan lavorati a maglia grossa

Anche quando siamo magrissime, spesso e volentieri, vogliamo essere più toniche, più cool, insomma, più belle! Non c’è assolutamente nulla di male, anzi… Il miglioramento continuo dovrebbe essere il leitmotiv della vita, nella giusta misura. Scopriamo come apparire più magre grazie alla moda.

A prescindere dai modelli di bellezza che venivano imposti prima dell’avvento della body positive, se vogliamo sembrare più magre per sentirvi meglio con noi stesse non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno. Ci sono semplicemente dei modi più rapidi e simpatici e rispetto ad altri. Uno tra tutti è quello di indossare un maglione a lavorazione in lana grossa. Questo significa che sarà voluminoso ed un po’ più largo rispetto ai soliti ma non è una tipologia oversize.

Anche per quel che riguarda il lavaggio abbiamo già imparato come agire su una sciarpa dello stesso tessuto quindi non dovremmo avere problemi.

Per toglierci un po’ di peso puntiamo sui maglioni a lana grossa

Con i saldi, e con la vasta scelta di questi maglioni dovuta al successo dello scorso inverno, abbiamo l’imbarazzo della scelta per il capo che ci farà dimagrire a vista d’occhio.

Il maglione – felpa in tinta unita di Light in The Box ha maniche larghe e girocollo a dolcevita. Disponibile in ben undici colori, noi amiamo l’azzurro cenere ed il grigio chiarissimo. Si potrà sfoggiare con jeans skinny e stivaletto in camoscio. Va tenuto presente che il contrasto di dimensioni è fondamentale è che sotto bisognerà lasciare la pelle scoperta o al massimo mettere una canotta. Costa solo 35,99 euro.

Il cardigan Chunky di BasiconHands (172,30 euro su Etsy) è quanto di più emblematico ci possa essere per la nostra mission odierna. È lavorato a mano, si distingue per i tre colori rosa, arancione e panna, si porta aperto con in vista un bel top basic e (in base alla nostra forma fisica) pancia scoperta. Se si ha un corpo a mela è bene tenere coperta la parte alta e mettere in mostra le gambe con una gonna di lunghezza media e semplice nel taglio.

Il pullover in maglia beige chiaro di H&M è scontato del 28% a 17,99 euro, ha una forma squadrata, il collo a lupetto e le maniche larghe che terminano strette sui polsi. Questa è una zona chiave da mostrare perché mostrarle lasciando le maniche più sull’avambraccio darà l’impressione di una magrezza naturale (oltre ad essere elegante).

Sia chiaro che non c’è alcun bisogno di essere più magre o grasse di qualcuno, sono solo modi per mettersi in gioco con l’abbigliamento e per piacerci più che mai.

Silvia Zanchi