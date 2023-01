Castagne in padella, le cuocio e mi deprimo per il risultato: ora non più

Preparare le vere castagne in padella anche a casa sembra impossibile e infatti non ci riusciamo mai. Ma con una magia nessuno di batterà più

Ci hanno regalato delle castagne, anche se ormai siamo quasi fuori stagione. Bene, ma ora come le prepariamo? Il dilemma è sempre questo, perché ogni volta che abbiamo preparato le caldarroste è stato un disastro. O si bruciavano troppo all’esterno, ma risultavano ancora dure dentro. Oppure le abbiamo lasciate per meno tempo di quello che serviva e sono uscite praticamente bollite.

Eppure quando compriamo le caldarroste per strada hanno tutto un altro sapore e un’altra consistenza. E allora ci demoralizziamo perché noi non riusciremo mai a prepararle nello stesso modo. Ma non è vero, perché l’errore che molto spesso si fa è mettere le castagne o i marroni (quelle di dimensioni più grandi, nella padella senza nulla.

Uno sbaglio sicuramente in buona fede, ma fa tutta la differenza del mondo. Purtroppo non abbiamo potuto osservare invece cosa fa il caldarrostaio e non conosciamo il suo segreto. E così, addio caldarroste perfette, ci dovremo rassegnare.

Castagne in padella, cancelliamo tutti gli errori con un solo gesto

Invece no, questo volta niente rinunce. Ti dico io come fare ed è molto semplice. Prendiamo le castagne, laviamole sotto acqua corrente e poi versiamole in una ciotola e coprendole completamente con acqua fredda. Lasciamole in ammollo facendo un semplice conto: calcoliamo 1 ora per ogni chilo di castagne.

Passato questo tempo, riprendiamo le castagne e incidiamole facendo un taglio sulla parte larga con un coltello ben affilato. Questo è un altro errore che molti fanno,, non tagliarle. Perché non considerano che la castagna in cottura si espande aumentando il suo volume. Quindi se non creiamo uno sfogo, rischiamo che esploda nella padella.

Ora arriva il segreto. Prendiamo un foglio grande di carta forno, bagniamolo leggermente sotto il rubinetto e poi strizziamolo facendo attenzione a non romperlo. Quindi versiamo le castagne in padella e copriamole bene con il foglio di carta forno strizzato, poi mettiamo sul fuoco.

Lasciamo cuocere a fiamma medio-bassa: calcoliamo che per 1 chilo di castagne possono bastare30 minuti. Con il calore,la carta forno andrà ad asciugarsi: basterà girare spesso le castagne e inumidire la carta quando vediamo che si è asciugata.

Quando le castagne sono pronte prendiamo un canovaccio pulito e versiamole al suo interno richiudendolo subito per non far uscire il calore. Lasciamole riposare così almeno 15 minuti, perché così sarà ancora più facile sbucciarle. Peliamole e portiamole in tavola quando sono ancora calde: addio agli errori, siamo caldarrostai professionisti.