Mai più labbra effetto “horror”: tutti i consigli giusti per mettere il rossetto alla perfezione!

Mettere il rossetto in modo impeccabile è un sogno di molte: ecco i consigli perfetti per evitare lo spaventoso effetto sbavato sulle labbra, addio scene da horror!

Una parte fondamentale del viso, su cui si focalizza molto spesso l’attenzione (soprattutto dei maschietti), sono sicuramente le labbra. Esprimono al meglio le nostre emozioni attraverso un sorriso smagliante e pronunciano le parole con durezza o con sensualità. Ecco perché è un punto in cui riveste un ruolo fondamentale anche il make-up.

Se il trucco però non è mai stato il vostro forte, probabilmente vi sarete trovate davanti ad alcuni dei problemi più comuni. Vi è mai capitato che qualcuno di fronte a voi abbia assunto un’espressione preoccupata (e disgustata) osservando le vostre labbra? Probabilmente quel rossetto rosso così sexy che pensavate di stare sfoggiando al meglio è finito nei denti! Oppure, peggio ancora, è uscito fuori dal contorno facendovi assumere un terribile aspetto da clown.

Un vero e proprio incubo, soprattutto quando ci si prepara per passare molte ore al lavoro, ma anche per un appuntamento romantico o per una serata con le amiche. Di certo non desiderate andare incontro ad imprevisti del genere. É arrivato allora, il momento di scoprire tutti i consigli infallibili per mettere il rossetto in modo impeccabile ed evitare visibili disastri!

I consigli infallibili che salveranno le tue labbra: mai più rossetto sbavato (e sui denti)

Quando la fretta ci si mette di mezzo, si combina sempre un gran pasticcio. Lo sanno bene le labbra, sottoposte spesso ad un trucco frettoloso e che lascia dei visibili segni di un make-up arraffazzonato. Nel trucco inoltre, gioca un ruolo fondamentale la cura della pelle del viso, come anche della bocca. Ecco perché per i consigli per un rossetto impeccabile partiremo proprio da questo.

Il rossetto può sbavarsi per diverse motivazioni. Le labbra sono troppo secche e screpolate? Oppure sono troppo grasse e oleose? Per il primo caso, correte ai ripari dedicandovi una volta a settimana ad uno scrub, che eliminerà le cellule morte evitando così che le fastidiose pieghette facciano spostare il rossetto. Potete prepararlo in casa con miele e zucchero e massaggiarlo delicatamente sulle labbra. Ovviamente queste devono essere sempre ben idratate. Perciò, prima di andare a dormire, utilizzare un buon burro di cacao. Ricordate però di asciugarle bene sempre prima di procedere al trucco.

Se invece le vostre labbra tendono ad essere fin troppo oleose, potrebbero costringere il rossetto a fuoriuscire dai loro contorni, creando un brutto effetto sbavato che difficilmente si può correggere. In questo caso, durante la fase del trucco passate un velo di correttore e di cipria per fissare bene. Questo fungerà da base perfetta per poi procedere all’applicazione del rossetto.

Per maggiore precisione è sempre buona abitudine l’uso di una matita. Ma se l’effetto così definito e rigido non è di vostro gradimento, utilizzate questo trucchetto: una volta applicato il rossetto, tracciate con un correttore in matita o liquido il contorno esterno delle labbra. Questo garantirà una pulizia perfetta della forma.

E quando il rossetto finisce sui denti? Uno degli incubi peggiori per chi si trucca (e per chi lo guarda) è vedere un sorriso rovinato da una bella spalmata di rossetto rosso. Per evitarlo, ricordate sempre di compiere questi semplici gesti. Dopo l’applicazione, prendete un quadratino di carta igienica e ponetelo in mezzo alle labbra per qualche secondo. In questo modo il prodotto in eccesso sulla zona dei denti resterà intrappolato. Per maggiore sicurezza, lavate un dito sotto l’acqua e passatelo delicatamente sui denti. Bye Bye sorriso horror!