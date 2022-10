Applica il rossetto con l’aiuto del filo interdentale, l’astuzia che poche conoscono!

Hai mai applicato il rossetto con il filo interdentale? Scopriamo insieme l’ultimo trend beauty che ha spiazzato il web.

Ormai online se ne trovano di tutti i colori, soprattutto quando si tratta di trucchetti make up. Uno in particolare, postato recentemente su TikTok, ha catturato la nostra attenzione.

Il video, pubblicato da @beautifulmakeup, mostra come applicare il rossetto con il filo interdentale. Un metodo super efficace e veloce di applicazione che consiste nell’utilizzare il filo interdentale per delineare le labbra. Successivamente si procede applicando il colore e sfumando il perimetro per ottenere un effetto smokey. La clip nel giro di poco tempo ha fatto il giro del web, raggiungendo milioni di visualizzazioni e likes.

Come applicare il rossetto con il metodo del filo interdentale

Per mettere in pratica questo trucchetto, avrai bisogno di un rossetto, un lucidalabbra, un filo interdentale e un cottoc fioc. Qui di seguito ti spigheremo come procedere, passo dopo passo.

Aggiungere il correttore alle labbra

Una base aiuterà il tuo rossetto a durare più a lungo e ad aggiungere definizione alla forma delle tue labbra. Quindi, ti consigliamo di aggiungere il correttore prima di applicare il rossetto, soprattutto se ti aspetta una lunga serata.

Spalmare il rossetto sul filo interdentale

Tampona il rossetto scelto su un filo interdentale. Assicurati che sia interamente ricoperto di rossetto senza formare grumi. Ricorda che il filo interdentale deve essere il più liscio possibile. Anche se ti sembra che non raccolga abbastanza rossetto, sarai sorpresa dalla quantità che può contenere.

Delineare le labbra con il filo interdentale

Delinea il labbro inferiore, quello superiore e l’arco di cupido. Come in un libro da colorare, queste linee ti permetteranno di riempire con facilità le labbra. il rossetto con facilità. Questo potrebbe essere il passaggio più importante perché costituisce la base del rossetto e determina l’aspetto delle labbra una volta completata la fase finale. Non preoccuparti di rientrare completamente nelle linee delle labbra, perché in seguito potrai aggiustare la situazione con un cotton fioc. L’obiettivo non è la perfezione, ma la preparazione di labbra più definite.

Colore tra le linee

Questa è la parte più divertente. Non devi fare altro che colorare le linee di filo interdentale con il rossetto che preferisci. Vedrai che, anche se non sei un’asperta di trucco, con questo metodo riuscirai a rimanere tranquillamente entro i parametri. Il tuo arco di cupido risulterà inoltre più definito e pieno.

Pulire con il cotton fioc

Utilizza il cotton fioc per pulire le sbavature e per sfumare il rossetto. In questo modo il tuo look risulterà pieno, arioso ed etereo.

Applicare il lucidalabbra

Applica quindi il lucidalabbra trasparente. Se hai intenzione di donare più lucentezza alle tue labbra, puoi aggiungerne altro con le dita, come mostra il video stesso.