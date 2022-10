I tuoi capelli saranno profumati per tutto il giorno, basta solo fare questa semplice cosa

By

Se hai notato che i tuoi capelli si spezzano, sono fragili ed emanano anche un cattivo odore, niente paura: ecco la soluzione giusta per te, che li renderà forti, sani e profumati in pochissimo tempo.

Ogni giorno stressiamo i nostri capelli con trattamenti, piastre, ferri, troppi shampoo, prodotti aggressivi.

Non ci rendiamo conto che a lungo andare possiamo ritrovarci con il cuoio capelluto completamente rovinato, con i capelli che si spezzano e che addirittura talvolta emanano un cattivo odore.

Questo può essere causato da diversi fattori, non solo da quelli succitati. Alcuni ad esempio possono essere una predisposizione genetica, gli sbalzi ormonali, la cattiva alimentazione.

Una prima cosa che dovremmo fare per avere una chioma folta e lucente, quindi, è cercare di seguire una dieta varia, che comprenda molta frutta e verdura, avere uno stile di vita equilibrato, evitare di usare prodotti per capelli troppo aggressivi.

Per essere sicurissima però di avere i capelli forti, sani e profumati in pochissimo tempo, ecco una soluzione low cost, pratica ed estremamente facile da mettere in pratica. Ti serviranno infatti pochissimi ingredienti.

Ecco cosa renderà i tuoi capelli forti, sani e profumati

Esiste una soluzione infallibile che renderà i tuoi capelli profumati in pochissimo tempo: si tratta del rosmarino.

Questo, infatti, non solo rafforza i capelli, ne facilita la crescita e combatte la caduta, grazie all’olio essenziale che contiene, ma ha anche un ottimo profumo.

E non solo, perché utilizzarlo ti potrà aiutare anche a nascondere eventuali capelli bianchi.

Qui sorge però una domanda spontanea: come si usa affinché il suo effetto sia visibile? Esistono tre metodi diversi, ma in tutti i casi dovrai ricreare una lozione vera e propria partendo da questo ingrediente.

Nel primo caso, ti serviranno un po’ di acqua e tre manciate di aghi di rosmarino freschi oppure essiccati.

Dovrai semplicemente far bollire in un tegame l’acqua e aggiungere gli aghi: quando vedrai che bollirà, spegni il fuoco e lascia riposare il tutto per un quarto d’ora almeno.

Fatto ciò, fai raffreddare la lozione, filtra per eliminare gli aghi e sfruttarne solo le proprietà e versala sui capelli, massaggiando bene perché possa agire penetrando fino in fondo.

Un’alternativa consiste nell’usare una manciata di aghi di rosmarino e dell’aceto di sidro di mele.

Tutto ciò che dovrai fare sarà prendere una bottiglia vuota e riempirla con questi ingredienti. Fatto ciò, dovrai chiuderla ermeticamente e lasciarla in un luogo fresco per circa 15 giorni.

Infine, diluisci la lozione con un po’ di acqua e applicala sui capelli dopo averli lavati normalmente.

Se hai i capelli grassi, ecco un rimedio naturale che può fare al caso tuo.

Qualora il tuo scopo fosse coprire i capelli bianchi, ecco la lozione che farà al caso tuo. Tutto ciò che ti servirà per prepararla saranno 450 gr di acqua, mezza tazza di aghi di rosmarino e mezza di foglie di salvia.

Dovrai semplicemente far sobbollire l’acqua a fuoco lento per circa 30 minuti, aggiungere gli altri ingredienti sminuzzati.

Poi dovrai lasciar riposare il tutto per almeno tre ore, per poi filtrare gli aghi e le foglie.

A questo punto la tua preparazione sarà pronta: potrai applicarla sui capelli, ma per ottenere l’effetto desiderato dovrai farlo per circa 15 volte e poi attendere una decina di minuti prima di risciacquare con acqua tiepida.