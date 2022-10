“È un cafone”: bufera su Ballando con le stelle 2022, la cruda verità

Durissimo sfogo della concorrente eliminata da Ballando con le stelle 2022: parole al veleno contro uno dei giudici.

Ballando con le stelle 2022, ogni sabato, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Tra i concorrenti che stanno portando a casa i complimenti della giuria c’è Gabriel Garko, tra i più bravi presenti nel cast. C’è, tuttavia, anche chi, in due puntate, non è riuscito a conquistare la fiducia della giuria ed è già tornato a casa.

E’ il caso di Marta Flavi che è stata eliminata e che, per rientrare in gioco, dovrà aspettare la puntata del ripescaggio sperando nel parere favorevole del pubblico. Nel frattempo, si è lasciata andare ad un amaro sfogo nei confronti di un membro della giuria e l’ha fatto rilasciando un’intervista a Milly Carlucci.

L’amarissimo sfogo di Marta Flavi contro Mariotto dopo l’eliminazione da Ballando con le stelle 2022

Marta Flavi accetta l’eliminazione da Ballando con le stelle 2022, ma non nasconde l’amarezza per i giudizi ricevuti da Mariotto. “Più che dispiaciuta sono arrabbiata, perché non l’ho trovato giusto. Io ce l’ho con Guillermo Mariotto, che secondo me non è un uomo buono e va molto a simpatia. Questo fa a cazzotti col fatto di fare il giudice dal mio punto di vista”, ha esordito l’ex moglie di Maurizio Costanzo.

La Flavi, poi, svela cosa l’ha infastidita dei giudizi e dell’atteggiamento di Mariotto nei suoi confronti:

“Lui mi ha dato zero quando io ho portato il ballo fino alla fine e ha detto che l’unica cosa giusta che avevo, era l’abito che mi avevano fatto le signore della sartoria. E mi ha dato zero. È una cosa che offende, perché io ho lavorato e mi sono impegnata. Siamo tutti quanti dei professionisti, che non hanno mai ballato. Se una si mette in gioco e ci prova, non le puoi dare zero. Magari le dai due, tre, ma non zero. Zero è offensivo da morire. Io penso che lui lo faccia per avere un’attenzione da parte dei media, delle telecamere. Lo trovo scorretto, brutto, posso dire…cafone. Ecco, lo trovo cafone. Trovo che Guillermo Mariotto sia un cafone e mi meraviglio che si occupi di moda perché la moda è eleganza”, ha aggiunto.

Parole durissimi quelle della Flavi: nella prossima puntata di Ballando arriverà il confronto con Mariotto?