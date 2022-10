Ti scaldi spendendo pochissimo se metti poche gocce di questo sul termosifone

Ecco il modo geniale per avere termosifoni caldissimi e risparmiare denaro. Serve una goccia di questo ingrediente.

Il freddo è alle porte e anche se questo autunno ci sta regalando giornate inaspettatamente calde ben presto dovremmo accendere i riscaldamenti per godere di un po’ di tepore. Con questa astuzia i tuoi radiatori scalderanno di più e la bolletta non aumenterà.

Se ti dicessi che esiste un modo per scaldare la tua casa rendendo i tuoi radiatori caldissimi e senza spendere di più? In effetti esiste un modo molto semplice che migliora l’efficienza dei radiatori senza incidere sui consumi.

L’astuzia per scaldare di più senza consumare di più

Quello che stiamo per svelarvi è un trucco estremamente semplice ma molto efficace da fare prima di accendere i riscaldamenti per risparmiare denaro sulle bollette senza morire di freddo. Innanzitutto dovresti sapere che ciò che migliora l’efficienza di un radiatore è la sua corretta manutenzione e la sua pulizia.

Prima di accendere i termosifoni dovresti eseguire un check-up dei tuoi radiatori. La prima cosa da fare è pulirli accuratamente poiché nei mesi in cui non sono stati accesi sicuramente avranno accumulato della polvere e potrebbero esserci intasati. Un radiatore intasato funziona peggio e consuma di più.

Per pulire alla perfezione un radiatore è sufficiente un solo ingrediente, l’aceto bianco.

Affinché il tuo radiatore scaldi l’ambiente in modo ottimale devi pulirlo regolarmente e per farlo puoi usare un ingrediente del tutto naturale come l’aceto bianco. Prima bisogna rimuovere tutta la polvere con un panno in microfibra successivamente immergi un altro panno sempre in microfibra ma pulito, in una soluzione di acqua ed aceto bianco, strizza il panno e strofina ogni radiatore che hai in casa. L’aceto bianco oltre a rimuovere lo sporco eliminerà anche i cattivi odori.

Oltre all’aceto bianco per una corretta manutenzione dei tuoi termosifoni puoi utilizzare il bicarbonato di sodio. Stesso procedimento dell’aceto, basta immergere un panno in microfibra in acqua e bicarbonato di sodio e utilizzare questo vanno per la pulizia del radiatore. Nel caso in cui vi siano degli angolini difficilmente raggiungibili può essere molto utile lo spazzolino da denti che arriva anche nelle fessure più piccole.

Un altro metodo molto apprezzato per la pulizia e la manutenzione dei radiatori è quello dell’aceto bianco unito il detersivo per i piatti, un un duo che annienta sporco e grasso. Basta aggiungere poche gocce di detersivo per piatti in una soluzione di acqua ed aceto.

Ricordiamo che il radiatore pulito oltre a funzionare meglio preserva anche la tua salute poiché l’aria risulta essere meno inquinata e quindi meno dannosa per la tua salute.