Capelli grassi? Con questo trucchetto economico risolvi il problema alla radice

Se hai i capelli grassi, sappi che esistono dei rimedi naturali molto economici che potranno aiutarti. Ecco quali sono.

Può capitare a tutte le donne, almeno in alcuni periodi della loro vita, di avere i capelli grassi.

Questi si presentano generalmente lucidi, spenti, unti, inoltre hanno un odore poco gradevole.

Perché accade ciò innanzitutto? Ci possono essere varie motivazioni alla base. Potrebbe essere un problema legato ad uno squilibrio ormonale: a volte capita che questi facciano sì che le ghiandole sebacee inizino a lavorare di più, producendo quindi più sebo.

Un altro problema può essere il fumo, insieme all’inquinamento atmosferico: questi generalmente si depositano sul cuoio capelluto, provocando un’irritazione che a sua volta genera la comparsa di “unto” su di esso.

Anche le abitudini alimentari sbagliate giocano un ruolo fondamentale in questo senso. Chi mangia troppi carboidrati, cibi fritti, grassi, fa sì che l’organismo faccia più fatica a eliminare le tossine e questo fa produrre maggiore sebo.

Infine l’uso di prodotti sbagliati che risultano troppo aggressivi fa “sballare” il ph della pelle, determinando la comparsa dei capelli grassi.

Detto ciò, prima di capire cosa fare per rendere i capelli grassi solo un vago ricordo, dobbiamo cercare di capire cosa non fare.

La prima cosa da evitare è lavare troppo spesso i capelli: in questo caso le ghiandole sebacee sarebbero stimolate troppo ed il risultato è proprio la comparsa di unto sulla chioma.

Un’altra cosa da non fare è strofinare troppo il cuoio capelluto durante lo shampoo. Allo stesso modo, evita di usare l’acqua troppo calda e, quando hai finito, tampona i capelli (come fa il parrucchiere per intenderci). In modo analogo, evita anche di passare il phon vicino alla radice, ma tienilo a debita distanza.

Cerca poi di utilizzare dei pettini che abbiano delle testine morbide e i denti larghi: in caso contrario potresti danneggiare la cute. Infine evita troppi prodotti per capelli non indispensabili, soprattutto gel e schiume.

Detto ciò, ecco i rimedi naturali, a bassissimo costo, per dire addio per sempre ai capelli grassi.

I rimedi naturali contro i capelli grassi

Esistono diversi rimedi naturali contro i capelli grassi: la maggior parte degli ingredienti che dovrai usare è già a casa tua nella tua dispensa.

Quali sono? In primis, puoi provare ad aggiungere il tea tree oil allo shampoo per eliminare l’unto e la forfora per sempre dai tuoi capelli. Ti basteranno al massimo 3 – 4 gocce e vedrai subito i primi risultati.

Un altro stratagemma consiste nel realizzare un impacco con infuso di menta e aceto di mele. Come fare? Fai bollire tre bicchieri di acqua, aggiungi un paio di cucchiai di aceto ed aggiungi qualche foglia di menta.

Togli dal fuoco e lascia in infusione per almeno mezz’ora per poi procedere e fare l’impacco, che dovrai lasciar agire per una decina di minuti.

C’è anche un’altra soluzione: gli infusi. Quali? Andrà benissimo quello alle foglie di castagno ad esempio. Questo ha un duplice effetto: elimina il sebo e ravviva anche il colore dei capelli.

Se vuoi conoscere altri rimedi per i capelli grassi, ecco la nostra guida.

Come avrai potuto notare, le soluzioni per combattere i capelli grassi ci sono, basta cercarle.