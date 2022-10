Segni degli occhiali sul naso, l’astuzia della nonna per cancellarli definitivamente

Stufa dei segni che gli occhiali lasciano sul tuo naso? Ci sono alcuni rimedi naturali in grado di risolvere questo fastidioso problema.

Se indossi sempre gli occhiali, sai benissimo che si vengono a formare dei segni rossastri su entrambi i lati del naso.

Se non si corre al più presto ai ripari c’è il rischio che questi segni diventino permanenti. Continua a leggere per scoprire come procedere.

Soluzioni naturali per eliminare i segni sul naso lasciati dagli occhiali

Se come noi non sei una fan dei segni che vengono lasciati dagli occhiali sul proprio naso, allora ci sono alcuni rimedi che puoi utilizzare, tutti naturali.

Questi segni inoltre sono ancora più evidenti una volta che si utilizza il trucco, ma grazie agli ingredienti che ti elencheremo qui di seguito potrai dirgli definitivamente addio.

Gel di Aloe Vera

Il gel di aloe vera è un rimedio naturale per far scomparire le macchie. Basta prendere il gel fresco e applicarlo sui segni. Una volta applicato, lasciatelo sulla zona interessata per almeno 10 ore. Sappiamo bene che è difficile applicarlo durante il giorno, per questo motivo ti consigliamo di applicarlo durante la notte. Infatti, solitamente ci corichiamo dopo aver tolto gli occhiali. Quindi è sicuramente il momento giusto per ricorrere a questo rimedio. Applica regolarmente il gel di aloe vera e vedrai che gradialmente i segni spariranno.

Aceto di sidro di mele

L’aceto di sidro di mele mescolato con acqua è uno dei migliori rimedi per curare i segni degli occhiali. Utilizza dei batuffoli di cotone per applicare la soluzione. Prendi un batuffolo, imbevilo delicatamente nella soluzione e applicalo sui segni. I segni degli occhiali scompariranno dopo una continua applicazione della soluzione. Ricordati di lavare il viso dopo 10 minuti dall’applicazione dell’aceto di sidro di mele, facilmente reperibile in tutti i negozi.

Polvere di scorza d’arancia

La polvere di scorza d’arancia ha un elevato potere curativo nel rimuovere i segni degli occhiali. Anche se si può acquistare, è più facile prepararla in casa. Basta prendere la scorza d’arancia e farla asciugare fino a quando l’umidità della buccia non sarà completamente sparita. Quindi polverizzala e mescolala con l’acqua per ottenere una pasta. Applicala sui segni degli occhiali e lava il tutto dopo mezz’ora. Continua questo rimedio tre volte alla settimana e noterai una differenza nella gravità dei segni lasciati dai tuoi occhiali.

Purea di patate

Anche la patata è un rimedio naturale per curare i segni degli occhiali. Prendine una cruda e togli la buccia esterna. A questo punto grattugiala finemente e mescolala con dell’acqua di rose per formare una pasta. Applicala quindi sui segni degli occhiali e procedi con il lavaggio con acqua dopo 15 minuti. Questo rimedio dà risultati molto efficaci e, se applicato regolarmente, fa scomparire i segni degli occhiali in breve tempo. La pasta di patate può essere applicata in qualsiasi momento, poiché il tempo necessario per far asciugare la pasta è molto breve.