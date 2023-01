Gli errori da evitare quando vogliamo fare nuovamente colpo sul nostro lui

Ci sono momenti in cui è destabilizzante vedere il nostro compagno spento e distratto da altro (o meglio, da altre). Si può provare a giocare con la moda ma attenzione a questi errori perché non è detto che la panterona da letto faccia colpo, anzi! Vi forniamo, ovviamente, anche le soluzioni più cool.

Mettersi in ghingheri per una cena di gala, tirarsi da gara per il brunch di famiglia della domenica, essere carine per uscire con le amiche di sempre ci viene spontaneo ma per il nostro ragazzo, spesso e volentieri, non ci viene più voglia di essere sensuali o accattivanti. Scopriamo cosa indossare per riaccendere la fantasia mantenendo la nostra consueta classe e puntanto tutto sulla memoria, sull’immaginazione…

Per alcuni può essere meravigliosa la propria donna in tuta, a patto però che sia di qualità e, perché no, ben attillata sui punti giusti, per altri serve necessariamente un mini abito in pizzo nero. Vediamo cosa sfoggiare e cosa lasciare nel dimenticatoio per un appuntamento con il ragazzo.

Errori da evitare ed idee interessanti per attrarre il nostro lui

Stiamo lontane da tutto ciò che è oversize se vogliamo riuscire nell’intento odierno. Rientra tra le tendenze dell’autunno inverno il cappotto anni Ottanta proprio come la maglia – abito senza forma e vanno benissimo entrambe le cose (a patto che sia definito il punto vita) ma non per attrarre lui. Sì deciso invece per gli abiti sempre in maglia ma aderenti e di lunghezza midi.

Un’astuzia non da poco è quella di giocare con la memoria e vestirsi con un outfit che richiami alla mente il primo incontro – in caso si fosse trattato di un colpo di fulmine – o il primo appuntamento nel caso di un amore nato con tempi più lenti. No assoluto a calarsi nella parte delle teenager che (per fortuna) non siamo più.

Il marrone e tutte le sue gradazioni sono particolarmente chic ma non adatte ad una riconquista perché trasmettono maturità e nulla di sensuale. Puntare sul rosso è una soluzione valida ed efficace a patto che l’abito ci stia veramente bene e che il rosso ci doni perché, contrariamente a quanto possano dire le commesse o le finte amiche, su alcune fa un effetto circo terribile!

Mentre sono sconsigliati il vestito in tweed ed in generale i cardigan check, va preso in considerazione il total look jeans. Skinny, a zampa, regular ma push-up, proprio come fu per Miranda in Sex and The City, possono attrarre più di qualsiasi minigonna da acchiappo.

Fonte: Pinterest.Quello che dobbiamo ricordare è che a renderci terribilmente attraenti è indossare ciò che ci faccia sentire sexy, a nostro agio e questo a prescindere da cosa piaccia a lui. La sicurezza è l’arma vincente in molti ambiti della vita. Insieme alla dolcezza, in una relazione di coppia, farà la differenza.

Silvia Zanchi